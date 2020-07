Tematikus körtúrákon lehet bebarangolni a határ magyar és ausztriai oldalát

Túrázni hív az Írottkő Natúrpark: olyan útvonalakat is megismerhetnek hamarosan az aktív pihenést választók a területén, magyar és osztrák oldalon egyaránt, amelyek nemcsak a Hétforrást, az Óház- vagy az Írott-kő-kilátót mutatják be, hanem a helyenként határt is átlépve, rejtettebb kincseit is felfedik a helynek.

Szezonjuk van – mondhatnánk – a túráknak: ám nekivágni a hegyeknek és az erdőnek nemcsak nyáron kellemes elfoglaltság, hanem tavasszal, ősszel is érdemes elindulni, és jó levegőn, kellemes sétával tölteni időnket. Itt, Vas megyében a Kőszegi-hegység és az Írottkő Natúrpark kedvelt úti cél, ám hamarosan nem csak az ismert látnivalókat, a Hétforrást, az Óház- vagy az Írott-kő-kilátót vehetjük célba.

Új túraútvonalak kialakításán dolgoztak ugyanis az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársai az elmúlt hónapokban; Bakos Márton projektmenedzser segítségével mi is megismerkedtünk a hegységben található kincsekkel.

– Terepbejárásaink során egyre jobban érlelődött bennünk a gondolat: mi lenne, ha mi is elkészítenénk az Írottkő Natúpark területén az országos kéktúra egy kis mását, egy jelvényszerző-igazolópontos körtúrarendszert. Végül Horváthné Korom Zita kolléganőmmel olyan túrákat állítottunk össze, amelyek között vannak nyugodtabb, bámészkodósabb, 3,5–15 kilométer hosszúak – és vannak sportosabb, egy kis erőnlétet igénylő, 15–55 kilométeresek is – mondta el Bakos Márton. – Túráink valódi célja: a natúrpark kevésbé ismert értékeinek megismertetése, a Light körtúrák esetében könnyen megközelíthető, szinte bárki által, külön térkép nélkül bejárható, jól jelzett útvonalak kialakítása. A Hard körtúrák esetében azonban valódi kihívást jelentő körtúrákat álmodtunk meg, amelyekhez tájékozódási ismeretek, térképes és GPS-alapú navigációs készségek szükségeltetnek. A Light körtúrák tizenhárom natúrparki települést érintenek. Felfestés mellett kis, fából készült nyilak segítik az eligazodást sárga, „Light” felirattal – és a térképes fotós táblákat is meg lehet nézni útközben a túraszakaszhoz kapcsolódó fontos információkkal, érdekességekkel.

A Határokon át térben és időben nevet kapta a leghosszabb, 15 kilométeres túra a könnyebben teljesíthetők csoportjában. Ennek az útvonala Kőszegen a Kálvária utcától az Andalgón Rattersdorfba tart, majd át a Hétforrásig, aztán Saint Germain-kereszt – trianoni kereszt, majd a Kálvária-templom következik –, és a Kálvária utcával zárul. Bakos Márton munkáját dicsérik a nagyobb állóképességet kívánó „Hard” útvonalak.

– A Kőszegi-hegységben halad a legtöbb túrám: Kőszegtől Bozsokig vagy Lékáig mennek – az egyik kizárólag csak Ausztriában, a városszalónaki/stadtschlainingi vártól tesz egy kört a hegységbe és vissza Stadtschlainingba – emelte ki. Elárulta azt is, hogy a hegyen kirándulva muflonokat is felfedezhetünk az egyik új körtúrán.

– A Muflonok nyomában című túrán Rendek/Liebing után az Abfalter Berg erdőszakaszon hatalmas gombákat lehet látni, majd következik a lékai vár, alatta a tóval. A Hammerteich után a Vo­gel­sang­bach, azaz a Madár­fütty-­patak mentén, érintetlen környezetben túrázhatunk az erdei tóhoz. Az általunk Muflon-völgynek nevezett szakaszon pedig nagy eséllyel láthatjuk az állatokat, de mindenképpen csendben és a völgyet kémlelve kell felfelé haladni, és fent érdemes a vadászlesben megpihenve várni rájuk, jönni fognak… – mondta.

– Egy másik kör pedig a Népek kohója nevet kapta: itt Kiszsidányból Peresznye felé átsétálva, valamint az Ólmod és Klostermarienberg közti szántókon haladva tiszta időben jól látszik a Schneeberg. Elvezet a túra a kiszsidányi forráshoz és a peresznyei tó parkjába is. A határátlépés Peresznye után a régi táblákkal szegélyezett szakaszon halad: a közelben lévő rozoga fahíd és rozsdás határtábla sajátos hangulatot áraszt. Ólmod felett a Belovich-kápolna, Horvátzsidány felett pedig a Peruska Mária-kápolna csalogat egy kis átszellemülésre-pihenésre – emelte ki Bakos Márton. Elmondta azt is, hogy mezők, szántók, erdők vagy éppen az elhagyott laktanyák is úti célok, ahogy például a Szarvasűzés Mátyás királlyal fantázianevű kiránduláson meg lehet nézni kívülről Stadt­schlai­ning várát, a Tauchen­bach-patakot, valamint mész- és szénégetőket is. Azok számára, akik elindulnak a határt is átszelő körtúrákra, meglepetést is tartogatnak: a „túraútlevelek” igazolópontjait rovarhotelek jelzik, összesen 40 van a 22 túraútvonalon.

– Ezek a fémből készült, majdnem 60 centiméter magas, félig nyitott házikók szolgálnak igazolópontokként, tetejükön humoros grafikákat, karikatúrákat és olyan fejtörőket helyeztünk el, amelyeket megfejtendő titkosírással teszünk még izgalmasabbá, korosztálytól függetlenül emlékezetessé. A rovarhotelek látványhotelként működve betekintést adnak a barátságos ízeltlábúak életébe – hangsúlyozta, ahogy azt is, hogy az útvonalaik biztonságosak, önállóan teljesíthetők, speciális túraeszközt nem igényelnek. Zömük föld- és túraútvonalakon halad, amelyek között lehetnek szántóföldek mentén haladó vonalak, ám van olyan is, ahol egy patakon is át lehet gázolni. Az aktuális tervek szerint az ősz folyamán az összes új körtúrát három külön alkalomra (szeptemberben, októberben, novemberben) és három térségre bontva (Kőszeg, Kőszeghegyalja, Horvátzsidány–Csepreg) túranapokon fogják ismertetni a nagyérdeművel.