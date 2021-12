Múlt hétvégén az első Szaúdi Nagydíj minden történésével lényegében véve az egész szezon sűrített változata volt. Volt benne – nem egy – piros zászlós megszakítás, ami az egyik csapatot előnyösen, a másikat hátrányosan érintette. Ezt überelte a számtalan virtuális biztonsági autós fázis, no meg a két bajnoki aspiráns, Max Vers­tappen és Lewis Hamilton párharca. A két rivális többször is találkozott a pályán (egyebek között a megismételt rajtoknak köszönhetően), amely csaták nem egy esetben erőfitogtatással, a pályáról való leszorítással, vagy éppen koccanással, ütközéssel zárultak. Az esetek persze szankciókat, büntetéseket vontak maguk után, amely után nem hiányozhatott a csapatok részéről az ítészek bírálása, miszerint következetlenek a büntetések kiszabását illetően.

Ezúttal a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek volt több alkalma a magyarázkodásra pilótája viselkedését illetően, hiszen a holland pilóta lehetetlent nem ismerve védekezett, vagy éppen támadott, amelyek a szabálysértés határait is súrolták.

A futamot követően végül Lewis Hamilton került ki győztesen, aki a leggyorsabb kört is megfutotta, így le tudta dolgozni bajnoki ponthátrányát. Ennek köszönhetően Verstappen és Hamilton pontegyenlőséggel utazik a mindent eldöntő szezonzáróra. A világbajnoki címet illetően a kérdés így pofonegyszerű: aki Abu-Dzabiban előrébb végezve szerez pontot, az nyeri a vb-t. Mint az élet minden területén, itt is van egy kivétel: előfordulhat az is, hogy mindketten ugyanannyi egységgel zárnak, azaz nulla ponttal. Ebben az esetben Verstappent illeti az elsőség, mivel az idény során neki eggyel több futamgyőzelme van. És éppen ez adja a helyzet pikantériáját, hiszen így akár egy kettős kiesés is „jól jöhet” ilyen szempontból Verstappennek. Már a múlt hétvégi futam előtt is felmerült a brit sajtóban a kérdés, hogy morfondírozhat-e ilyen sportszerűtlen, ám számára előnyösnek mondható végkifejleten a Red Bull holland pilótája. Majd jött a szaúdi futam, ahol a féktesztelésével csaknem teremtett is egy ilyen szituációt Verstappen, ám Hamiltonnak szerencséje volt: az ütközésüknek nem futamfeladás lett a vége, hanem csupán egy szárny­véglap-leszakadás. A futam után a sportbírók a telemetriai adatokkal bizonyítani tudták Verstappen bűnösségét.

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy az elmúlt napokban a szezonzáró helyszínére, Abu-Dzabiba utazva sem csillapodtak a kedélyek. A levegőben továbbra is ott lebeg egy esetleges ütközés veszélye.

A Formula–1 történetében volt már olyan évad, amikor ütközések döntötték el a bajnoki címek sorsát. 1989-ben és 1990-ben Alain Prost és Ayrton Senna, 1994-ben Michael Schumacher és Damon Hill, 1997-ben Jacques Villeneuve és Michael Schumacher csatája végződött kieséssel járó balesettel.

Azt mondanunk sem kell, hogy nem tenne jót sem a két bajnokesélyes versenyzőnek, sem a csapataiknak, sem pedig magának a sportágnak, ha az idei év is feliratkozna a kétes végkimenetelű szezonok sorába. Különösen annak fényében, hogy a 2021-es szezonra már így is némi árnyékot vet az éllovas konstruktőrök végeláthatatlan politikai csatározása.

És hogy a bajnokságot eldöntő verseny helyszínéről is essen pár szó: az Abu-Dzabi pálya gyorsabbá vált annak köszönhetően, hogy több ponton is kiegyenesítették rajta a kanyarokat, illetve a derékszögű íveket tompították. Az építkezések által véghez vitt pályamódosítások papíron inkább a magas végsebességet preferáló Mercedesnek kedveznek, ám messzemenő következtetéseket ne vonjunk le. Tudniillik idén nem egy esetben borult már a papírforma.

A hétvégi Abu-Dzabi Nagydíj menetrendje (magyar idő szerint):

Péntek 10.30: első szabadedzés, 14.00: második szabadedzés.

Szombat 11.00: harmadik szabadedzés, 14.00: időmérő edzés.

Vasárnap 14.00: a futam rajtja.