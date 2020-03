Aki télen nem óvta motorját, bajban lehet

Aki nem engedte le motorjából az üzemanyagot és nem ápolta az akkumulátort, most nehezen tudja beindítani kétkerekűjét, márpedig a járvány a szervizek és boltok nyitvatartására is hatással van.

A koronavírus-járvány felülírta a motoros szezont is, amelynek normál körülmények között már hetek óta tartania kellene – tudtuk meg Varga Józseftől, a Lineamotor ügyvezetőjétől.

A jelenlegi hideg időt leszámítva, az elmúlt időszak enyhe időjárása motorozásra csábított, csak éppen a körülmények nehezítették mindezt, ugyanis sok szerviz és bolt most be van zárva, egyrészt a vásárlók elmaradása és a dolgozók védelme, másrészt az alkatrészellátás akadozása miatt. Sokan – különösen azok, akik a munkába járáshoz használják robogóikat – egész évben motoroznak, nekik különösebben nem kell készülniük a szezonra, azok azonban, akik télen nem használták a kétkerekűjüket, és mindenfajta óvintézkedés nélkül állították le hónapokra, most könnyen nehézségekbe ütközhetnek, amikor indítani akarnak.

A motorok kiskapacitású akkumulátora állásában általában tönkremegy a téli hónapok alatt, ezért azt időnként fel kell tölteni, vagy a motort kell időnként beindítani. Aki ezeket elmulasztotta, vehet új akksit. A másik probléma a tankban hagyott üzemanyaggal szokott lenni, ami a hosszú tétlen hónapok alatt jó eséllyel mostanra megromlott, márpedig aki így járt, annak szerelőre lesz szüksége.