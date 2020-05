Az EU-ban nálunk a legolcsóbb a felelősségbiztosítás

A kevesebb baleset és kár ellenére idén is nőnek a gépjármű-felelősségbiztosítási díjak. Egyre népszerűbb az elektronikus kárbejelentés, ami most a távolság megtartása miatt különösen hasznos lehet.

A kijárási korlátozás hatására jelentősen csökkent a hazai gépjárműforgalom és kevesebb lett a baleset is. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) ennek ellenére nem várja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak csökkenését, de a tavalyinál kisebb mértékű emelkedésre számít. A szervezet a héten kiadott közleményében jelezte: bár a káresetek száma visszaesett, az egy kárra eső helyreállítási költség az év eleje óta meredeken nőtt. A forint gyengülése megdrágította az importalkatrészeket, emellett a legtöbb szakszerviz januárban két számjegyű óradíjemelést hajtott végre. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás éves átlagdíja az első negyedévben 60 ezer forint körül alakult, az áprilisban megkötött szerződések esetében sem történt visszaesés, sőt néhány százalékkal tovább emelkedtek a díjak. A koronavírus miatt időszakosan javuló kárhányad ugyanakkor a biztosítóknak elegendő tartalékot nyújthat, hogy a tavalyi 15–20 százalékos díjemelés után az idén alacsonyabb mértékű, 10 százalék körüli legyen a díjak növekedése. Ezzel a magyar kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak szintje továbbra is a legkedvezőbbek között marad európai uniós összehasonlításban – fejtette ki a FBAMSZ.

A tájékoztatóból kiderül, vannak külföldi példák arra, hogy egyes biztosítók a kijárási korlátozások idején díjkedvezményt nyújtanak az autójukat nem használó ügyfeleknek. A független biztosítási alkuszok szövetsége szerint Magyarországon ilyen akciókra kevéssé lehet számítani, mert a gépjármű-biztosításoknak csak nagyon kis részénél követhető nyomon a jármű tényleges használata. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében a törvényi szabályozás nem tesz lehetővé esetleges időszakos díjvisszatérítéseket, ilyen lépésről legfeljebb a casco-díjak esetében dönthet egy-két biztosító. Azonban az ilyen akciók csak az autósok töredékét érinthetik, mert Magyarországon öt autóból egy rendelkezik casco-szerződéssel – jelezte a szövetség.

Az E-kárbejelentő tavaly január óta teszi lehetővé a gépjárműbalesetek digitális bejelentését, akár már a helyszínről is, megtartva az egy-két méteres távolságot a balesetben részt vevők között, amennyiben két külön készüléken töltik ki az applikációt. A biztosítói szövetség égisze alatt valamennyi, a gépjármű-felelősségbiztosítási piacon érdekelt biztosító társaság együttműködésével kifejlesztett applikáció a hagyományos papír alapú, „kék-sárga” baleseti kárbejelentőnek kínál alternatívát. A megjelenése óta az alkalmazás több fejlesztésen ment keresztül. Már olyan helyzeteket is kezelni tud, amikor a baleset egyik résztvevője külföldi biztosítóval áll szerződéses viszonyban, vagy épp nem rendelkezik érvényes biztosítással, értesíteni tudja a tulajdonost vagy üzembentartót a balesetről, valamint meg lehet adni a becsült kárértéket. Az ekar.hu oldalról, valamint az alkalmazásboltokból ingyenesen, adott esetben akár a baleset helyszínén is letölthető applikáció már 272 ezer autós mobilján van rajta. Március végéig közel 8800-an használták is, és a havi 550–800 online bejelentés közötti átlag az elmúlt hónapban lecsökkent gépjárműforgalom miatti kevesebb baleset ellenére sem esett vissza.