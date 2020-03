Eláruljuk, mire figyeljen, ha használt autót szeretne venni – Szakembertől kértünk tanácsot

A sok kilométer nem feltétlenül baj egy használt autónál, a fontos, hogy az állapota rendben legyen. Szombathelyi autókereskedésben kérdezősködtünk.

Tavaly rekordszámú, csaknem 811 ezer használtautó-adásvétel történt. A KSH adatai szerint pedig tavaly 33 ezerrel több használt autót (151 ezer) helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon, mint 2015-ben, és úgy néz ki, a piac tovább pörög idén is. Az autóvásárlás szezonja amúgy is a tavasz, de most ettől függetlenül is az az ember érzése, hogy mindenki autót akar venni – mondta Iszak Martin szombathelyi autókereskedő, akit arról kérdeztünk, hogy vásárlóként mi az, amire figyelni kell, ha használtan szeretnénk venni egy autót.

Egy külföldről behozott autóról sokszor már ránézésre meg lehet mondani, hogy melyik országból jött, ha rozsdamentes és kissé lelakott, akkor valószínűleg olasz, ha rozsdás, de amúgy jól karbantartott, akkor pedig német vagy osztrák. Az olaszok hajtják a kocsikat és nem igazán törődnek velük, viszont az ország klímája miatt a karosszéria általában jó állapotban van. A németek vagy osztrákok pedig vigyáznak az autóikra, viszont a sok csapadék és a sózott utak nem tesznek jót a karosszériának.

A szakértő szerint amikor autót veszünk, az első benyomás kevés, érdemes figyelni a részletekre is. Egyáltalán nem mindegy, hogy kik és hogyan használták az autót, ezért először érdemes ennek utánajárni. Ha például a hátsó ajtó fogantyúja mögött sok apró karcot látunk, az jó eséllyel arra utal, hogy egy családé volt az autó. Vizsgáljuk meg a biztonsági öv állapotát és azt, hogy a visszacsapódó csat okozott-e sérüléseket a karosszérián, és ha igen, milyeneket. Árulkodó lehet a kormány, a sebességváltó és a különböző kezelőgombok állapota, kopottsága is.

A pedálok gumiborítása is sokat mond az autó használójáról, vezetési szokásairól, ahogyan jó ötlet a sofőr oldali alsó szőnyeget is felhajtani, és megnézni, milyen állapotban van itt a padló, ezt ugyanis a legritkább esetben cserélik ki az autókereskedők, míg egy kormányt vagy váltógombot simán lecserélnek, ha attól az autó jobban mutat. Érdemes egy pillantást vetni az ajtó alatti küszöbre is, azt ugyanis még egy laikus is jó eséllyel kiszúrja, ha javítva volt.

A jég okozta sérülések és a karcok szabad szemmel is láthatók a karosszérián, ha viszont biztosra akarunk menni, szükség lesz a rétegvastagság-mérőre. Ha autót veszünk, nyilván bepillantunk a motorba is, itt az általános állapot szemrevételezése mellett olajsár és víz nyomát keressük, igaz – hangsúlyozta az autókereskedő – sok járművet egy alapos motormosás után hirdetnek csak meg. Az autót minden esetben érdemes elvinni egy próbakörre, az indításból és a motor hangjából is levonható egy sor fontos következtetés, de kiderül az is, hogyan viselkedik a kocsi az úton.

Ha autóvásárláson törjük a fejünket, érdemes szakember, vagy legalább olyan valaki segítségét kérni, aki ért az autókhoz, azonban mindenre így sem lehet felkészülni, ezért fontos az is, hogy megbízható helyről vásároljunk. Iszak Martin elárulta, ő csak alapos utánajárás után vesz autót, ha lehetséges az alvázszám alapján az autó előéletét is lekérdezi, és ezt tanácsolja másoknak is. Mint elmondta, nem kell megijedni attól, ha egy autóban sok kilométer van, pedig az az általános, hogy 200 ezer kilométer fölött már meg sem nézik az autót, miközben nem a megtett kilométer számít, ahogyan az sem old meg minden problémát, ha megvan az autó szervizkönyve, mégis a vevők első kérdése általában ez szokott lenni.

– Itt van például ez a Volvo – mutat rá egy szemmel láthatóan jó állapotban lévő autóra – egy német utazó ügynöké volt, aki amellett, hogy sokat ment vele, nagyon vigyázott is az autóra, dacára a 310 ezer kilométernek, gyakorlatilag karcmentes, láthatóan kiválóan karbantartott autó. Bizonyos kor fölött a túl kevés kilométer amúgy is gyanús, ilyenkor vagy vissza van tekerve a kilométeróra, vagy nem volt használva a kocsi, márpedig állásában az autó tönkremegy. Az a tapasztalatom, hogy akik 800 ezer forintért szeretnének autót, azoknak egy karc sem fér bele, viszont akik hajlandóak hárommilliót is kiadni egy használt kocsiért, azok pontosan tudják, hogy egy használatból fakadó apró szépséghiba semmit nem számít.

Akik használt autót vesznek, azok ne várjanak csodát és ne a kilométert, hanem az állapotot nézzék. Mivel eléggé pörög a piac, kijelenthető, hogy manapság eladni könnyebb, mint venni. Sajnos a rengeteg igény miatt egy külföldről behozott autó átíratása és forgalomba helyezése négy-öt hétig is eltarthat, márpedig aki olcsón akar autót, annak ez az idő általában nem fér bele, ők azonnal akarják a kocsit és ez sajnos most nem megy – hangsúlyozta Iszak Martin. Hozzátette, a koronavírus-járvány a használtautó-piacot sem kíméli, így várhatóan rövidesen hiány lesz az eladható autókból.