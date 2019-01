F1: megjósolt előzések – A közvetítés alatt mesterséges intelligencia dolgozik

Futurisztikus újítással egészülnek ki a 2019-es Forma–1-es közvetítések. A mesterséges intelligenciát hívják segítségül, ami az előzésekről adhat előrejelzést.

Amióta a Liberty Media átvette a Forma–1-et, azóta évről évre tapasztalhatjuk, hogy a televíziós közvetítések során igyekeznek minét több információt megosztani a nézőkkel. 2019-ben sem lesz megállás, mindezt az F1 sportigazgatója, Ross Brawn árulta el. Az újítások között szerepel az előzés-előrejelzés is.

A mesterséges intelligencia a futam során folyamatosan valószínűségszámításokat végez a köridőkből, a versenyzők közti távolságokról és a gumik állapotáról. Ráadásul a gép folyamatosan tanul, és múltbéli adatokat is figyelembe véve előrejelzéseket készít: mi várható egy adott szituációban, mely pilóták között lehet helycsere, és milyen valószínűséggel. Az adatok az előzetes tervek szerint a képernyőre is kikerülnek majd.

Ross Brawn elárulta, hogy a test-test elleni küzdelem a száguldó cirkusz kulcsfontosságú eleme. Éppen ezért fektetnek nagy hangsúlyt a nem mindennapi újítás fejlesztésére és annak bevezetésére.

A dolog pikantériája, hogy miközben a közvetítések szerkesztői rendelkeznek a gép által felhasznált adatokkal, addig a csapatoknak fogalmuk sincs, hogy mi „járhat a mesterséges intelligencia fejében”.

Mindemellett olyan adatokat is megosztanak 2019-től a szurkolókkal, amelyeket eddig csak a csapatok láthattak. Ilyen például a gumik állapota. Ennek segítségével a néző könnyebben megérheti, hogy miért lassul le egy autó, vagy éppen miért élvez előnyt a másik. A versenystratégiákba is szélesebb körű betekintést nyújt az új technológia. Ross Brawn azt sem rejtette véka alá, hogy a jövőben szélesebb körben is használni fogják a mesterséges intelligencián alapuló technológiákat. A autósportok királykategóriájában a pályatervezés és a szabályok megalkotása is nagy segítség lehet a gépi tanulás. Ki tudja, lehet, hogy már nem építészmérnökök, hanem gépek álmodják meg a jövő versenypályáit?

