Fő a biztonság – Hasznos tanácsok belföldi nyaraláshoz is

Az utasbiztosítás nemcsak a külföldi, de a belföldi utak esetén is jól jöhet.

Tavaly körülbelül ugyanannyi időt töltöttek többnapos belföldi utakon a magyarok, mint külföldin. Idén a járványhelyzet miatt pedig még többen döntenek majd úgy, hogy inkább itthon nyaralnak, még ha az országhatárok fokozatosan meg is nyílnak a szabadidős utazók előtt. Péntektől éppen Horvátország felé szűnik meg minden korlátozás.

Számos esetben a belföldi utakra is érdemes biztosítást kötni – emlékeztet közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége. A KSH adatai alapján tavaly a magyarok összesen 59,280 millió napot töltöttek többnapos utakon Magyarországon, ami csaknem megegyezik a külföldi többnapos utazások idejével (58,403 millió nap). A belföldi nyaralás során is szükségünk lehet biztosítói segítségnyújtásra, és sokan nem tudják, de elérhetők ilyen termékek is.

Ezek a klasszikus utasbiztosítási fedezeteken – például poggyászbiztosításon, egészségügyi segítségnyújtáson – kívül számos más esetben is segítséget nyújtanak. Megtéríthetik a hozzátartozó szállásköltségét a biztosított kórházi tartózkodása alatt, kártérítést nyújthatnak balesetben bekövetkező csonttörés esetén, de akár a szállásköltséget is megtéríthetik, ha baleset vagy betegség miatt meg kellene szakítani a nyaralást. Elérhető számos kiegészítő elem, akár extrém sportokra is kiterjeszthető a fedezet.

Az egyre népesebb kerékpártúrázóknak a kerékpárra érvényes poggyászbiztosítási kiegészítő, illetve a felelősségbiztosítás nyújthat segítséget adott esetben.