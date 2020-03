Lassan már elfogy az ábécé – Öt-hat évig kitart a mostani rendszámrend

Gyorsuló léptekkel közelítenek a kiadott rendszámok kezdőbetűi az abécé végéhez.

Már decemberben kezdték osztani az S betűvel kezdődő hatósági jelzéseket, a megelőző, R betűs kombinációk rekordidő, bő egy év alatt kifutottak, míg a P betű 20 hónapig kitartott. A számítások szerint az 1990-ben bevezetett 3 betű, 3 szám szisztéma szerint még öt-hat évig lehet rendszámot kiosztani. Ez annak dacára így van, hogy közben növekszik az egyéni (3 betű és 3 szám még szabad kombinációja), és az egyedi (4 vagy 5 betű, plusz 2 vagy 1 szám) rendszámok értékesítése is. Egyik sem olcsó, előbbi 112 450, utóbbi 435 ezer forintba kerül. Tavaly nyolc hónap alatt 1410 darab egyénit és 161 darab egyedit adtak ki, a megelőző évben 1618 egyénit és 181 darab egyedit vásároltak. Korábban a rendszámelfogyás dátumát 2030-ra tették, ám felpörgött az új és használt autók forgalomba állítása az elmúlt években.

Arról még nem lehet tudni, hogy mi lesz, ha már nem lesz kiosztható betű. Az évtized elején már felvetődött a területalapú rendszám bevezetésének ötlete, ami a kontinensen a legelterjedtebb, és a járműről, illetve üzembentartójáról plusz információt is ad. Ez elsősorban a többi közlekedő számára nyújt többletet, mert a mai rendszámfelismerő technikák mellett az ellenőrző rendszerek amúgy is egy pillanat alatt mindent tudnak az autóról. A területalapú rendszám ellen szól, hogy ha lépésről lépésre is, de az egész járműparkot át kell rendszámozni. Ráadásul régiónként nagyon eltérő a kiosztandó hatósági jelek mennyisége. Egyébként van példa arra is, hogy a területalapúról áttértek az egyszerű lajstromozásra. Ezt történt Olaszországban, ahol 1994-ben vezették be a 2 betű – 3 számjegy – 2 betű kombinációt, és ez nem jelzi, hol él a jármű gazdája. Ezt egészítették ki 1999-tól oly módon, hogy a rendszám jobb oldali sávjában már utalnak a tartományra, a bal oldalon pedig ott az ország jelzése.

A magyarországi rendszámhoz képest sok országban az európai szabványméret szerinti hatósági jelzésbe 7–10 karaktert is belepréselnek, változatos kiosztásban, ami a leolvasást nehezíti. A magyarral szinte azonos 3 betű és 3 szám megoldást alkalmaznak a svédek, finnek, litvánok, ciprusiak és a máltaiak. (Szintén hatkarakteres az észt rendszám, de ott 3 számmal kezdődik.) Ez is szólhat esetleg a változtatás mellett, hogy kizárják a téves leolvasást, bár elvileg a rendszám bal oldali sávjában az országjelzés egyértelműsít.

Lehetőségként vetődött fel, hogy a forgalomból végleg kivont járművek rendszámát újra adják ki. Ez azonban esetenként nehezen tisztázható helyzetekhez is vezethet, mert nem minden rendszám sorsa követhető hitelt érdemlően.

A legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás az lenne, ha a jelenlegi szisztémát, karakterszámot megőrizve kezdődne az új sorozat, de némi változtatással. E szerint a 3 betű 3 számban a karakterek elmozdulnának. Ennek mi az értelme? Nos, a mostani szisztéma szerint például az AAA-111 egyetlen jármű megjelölésére alkalmas, ám az azonos karaktereket elmozdítva többszörözhető a lehetőség. Ugyanezeket a számokat, betűket használva kiadható például az AA1-A11, A11-AA1, A11-1AA, A1A-11A, A1A-1A1, A1A-A11. Természetesen eme egyszerű példától eltérve ha nem azonos 3 betűt, 3 számot használunk, még több a lehetőség. Ha pedig azt sem tartjuk fontosnak, hogy betűvel kezdődjön a rendszám, azzal tovább növelhető a variációk száma a hazai autók megjelölésére. Ezt a rendszert bevezetve a gyártás nem igényelne új technológiát, nem lenne szükség lecserélni a mostani rend szerint kiadott táblákat sem. Ráadásul a hatósági jelzés leolvasásának gyorsasága sem romlik.