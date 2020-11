Megállítja-e valaki Hamiltont?

Ugyan mind az egyéni, mind a konstruktőri bajnoki cím sorsa már eldőlt a Forma–1-es gyorsasági autós világbajnokság 2020-as szezonjában, így is hátravan még három nagydíj. Megválaszolatlan kérdések is akadnak jócskán.

Az már tény, hogy Lewis Hamiltont matematikailag sem tudja utolérni a második helyen álló csapattársa, Valtteri Bottas, ám mindez nem jelenti azt, hogy ne maradt volna komoly feladata a finnek a hátralévő három futamra. Tudniillik a jelenleg harmadik helyen álló Max Verstappen mindössze 27 ponttal marad el tőle, ami a holland karakánságát ismerve, nem éppen ledolgozhatatlan hátrány.

A bajnoki dobogósok mögött is nagy a küzdelem az összesített negyedik hely megszerzéséért. Három csapat három nagyágyúja áll szorosan egymás mögött. A Racing Point mexikói kiválósága, Sergio Pérez 100 ponttal vezeti a triót a 97 ponttal rendelkező ferraris Charles Leclerc és a további egy ponttal lemaradó renault-s Daniel Ricciardo előtt. Hármójuk között nagy csata várható a szezonhajrában, lényegében bármelyikükről elképzelhető, hogy megkaparintja a hőn áhított előkelő pozíciót.

Ugyancsak komoly a küzdelem a 7-10. helyeken. A két mclarenes Carlos Sainz és Lando Norris mellett a Red Bull thai pilótája, Alexander Albon és az Alpha Tauri franciája, Pierre Gasly feszül egymásnak a véghajrában. De talán még a jelenleg 12. helyen álló – az utóbbi futamokon jó tempót diktáló, ám rendre szerencsétlenül járó – Lance Stroll is csatlakozhat az előtte álló kvartetthez, ha végre a Racing Pointja és az abroncsai is úgy akarják.

Ami a konstruktőri tabellát illeti, az első két helyezett pozíciója bombabiztos. A már bajnok Mercedes mögött a Red Bull várja kényelmes helyzetből a záró felvonást. A képzeletbeli dobogós helyért viszont nagy a küzdelem: a Racing Point, a McLaren, a Renault és a Ferrari is lehet befutó. A négy alakulat 24 ponton belül van egymáshoz képest. Egy futamon jobb esetben akár 44 pontot is szerezhet egy csapat, így bármi előfordulhat a négyes sorrendjét illetően.

A sereghajtókra fókuszálva a legnagyobb kérdés, hogy megszerzi-e – a lehetőségeihez képest folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtó – George Russel az első világbajnoki pontját; illetve folytatja-e rendkívüli sorozatát, miszerint az eddigi időmérő edzései során mindannyiszor jobbnak bizonyult az aktuális csapattársánál.

Kérdés övezi a jövő évi pilótafelállásokat is. Ezek közül az érdeklődés középpontjában a címvédő rekord­gyáros Lewis Hamilton áll. Vajon meghosszabbítja-e az év végén lejáró szerződését; azaz lesz-e lehetősége nyolcra növelni a bajnoki címeinek számát? Állítólag nem a fizetésről, illetve az új szerződés időtartamáról megy a huzavona, hanem a brit pilóta egyéb pozíciójáról, amit a csapatnál töltene be a jövőben – akár a visszavonulása után is.

Az F1-es paddockban mindenki tűkön ülve várja a nagy bejelentést, amit a soron következő futamok hétvégéire, de legrosszabb esetben az évadzáró futam utánra ígérnek az érintettek.

És ha már pilótapiac, egy másik jól csengő név bejelentése is futószalagon van: ha minden igaz, a Haas igazolhatja le Michael Schumacher fiát, Micket, aki ugyancsak Bahreinben száll harcba a Forma–2-es bajnoki címért. A lehető legjobb helyzetből várhatja a szezonzáró nagydíjhétvégéket, hiszen ő vezeti a másodosztályú formula-autós bajnokságot.

A Forma–1-es gyorsasági autós világbajnokság Bahreini Nagydíjának menetrendje (magyar idő szerint):

Péntek, 12 óra: első szabadedzés, 16 óra: második szabadedzés.

Szombat, 12 óra: harmadik szabadedzés, 15 óra: időmérő edzés.

Vasárnap, 15.10: futam.

Hátralévő két futam:

December 4-6.: Szahíri Nagydíj, szahíri külső (ovál)pálya.

December 11-13.: Abu- dzabi Nagydíj, Yas Marina Circuit.

(Kiemelt képünkön: Valtteri Bottas idén a versenyeken csak árnyékként tudja követi csapattársát, a címvédő Lewis Hamiltont)