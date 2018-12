Megújul, megszépül a Zöld pokol

Megkezdődtek a munkálatok a Nürburgringen. A 26 kilométeres Nordschleifét, azaz a hetvenes években F1-es futamoknak is otthont adó, Zöld pokolra elkeresztelt aszfaltcsíkot modernizálják.

Ahogy tavaly, úgy idén is bezárt a Nürburgring a szezon végeztével. Az év végén pályafelújítási munkálatokat hajtanak végre a legendás versenypályán. Ami nem is csoda, hiszen egy 26 kilométeres aszfaltcsíkon mindig akad munka. Ez az autósporton kívül számos autógyártónak is érdeke, hiszen a német ring nemcsak autóversenyeknek ad otthont, hanem a prototípus-autók tesztelésének, első próbaútjának is. Arról nem is beszélve, hogy jó pénzért utcai autóval bárki körbemehet a pályán.

A Nordschleifén ezekben a napokban is számtalan munkagép dolgozik az aszfalt, a rázókövek, bukóterek és a pályát szegélyező objektumok lecserélésén, javításán. Az idei munkajegyzéken szerepelnek a többi között a Flugplatz, a Wehrseifen, az Ex-Mühle és a Hohe Acht kanyarkombinációk. A teljes aszfaltcsere azt eredményezheti, hogy a pálya hivatalos körrekordja, valamint az autógyártók egyéni köridejei is javulnak jövőre.

