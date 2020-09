Régi autócsodák az országutakon – Széles volt a paletta még a nyugati modellekből is a világháborút követően

Az ötvenes évek legelején, amikor a keleti blokk autógyárai még nem „öntötték” az autókat, több, nyugaton gyártott „autócsoda” rótta a magyar utakat. Összegyűjtöttük a leginkább csodált típusokat, ám nem lehet teljes a kép, hiszen a hazai autóállomány nagyon változatos volt.

ADLER TRIUMPH JUNIOR

1936 Motor: négyhengeres, soros, oldalt szelepelt.

Lökettérfogat: 995 cm³.

Teljesítmény: 23,7 LE.

Erőátvitel: egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, négyfokozatú váltó.

Legnagyobb sebesség: 90 km/h.

A harmincas évek második felének egyik jellegzetes, modernnek számító modellje volt. 1934 és 1941 között készültek a Triumph Juniorok többféle nyitott és zárt karosszériával, ezek között voltak részben fa-, illetve teljes acélkonstrukciók. Számos karosszériagyár kínált hozzá felépítményt, köztük a budapesti Uhri cég is, haszongépjármű-kivitelt. Magyarországi importőre a Tichy Testvérek, majd a Mérai cég volt, amely a Lehel úton jól felszerelt szervizt üzemeltetett. 1935 és 1938 között nálunk 906 936 személyautót adtak el.

OPEL OLYMPIA

1939 Motor: négyhengeres, soros, felül szelepelt.

Lökettérfogat: 1488 cm³.

Teljesítmény: 37 LE.

Erőátvitel: egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, négyfokozatú váltó.

Legnagyobb sebesség: 112 km/h.

Az első nagy szériában gyártott, önhordó karosszériás német autó, amely a nagyon hasonló Kadett mellett kedvező ára miatt volt a legnépszerűbb Opel modell a háború előtt. 1940-ben leállították a gyártását, és a háború után, 1950-ben kezdtek el ismét e néven Opelt gyártani. Érdekesség, hogy az Opel-gyárat komoly károk érték a II. világháború alatt, az oroszok jóvátétel fejében elvitték nemcsak a rüsselsheimi gyár sorait – amelyet a Szovjetunióban összeszereltek, és megszületett a Moszkvics 401, amely gyakorlatilag az Opel Olympia volt –, hanem a brandenburgi gyártósort is magukhoz vették, de végül nem használták fel. Az Olympia különböző változataiból a Magyar Királyi Honvédség is vásárolt, és az egyik legnagyobb darabszámban használt „polgári” kivitelű parancsnoki kocsi lett.

BMW 340

1950 Motor: hathengeres, soros, felül szelepelt.

Lökettérfogat: 1971 cm³.

Teljesítmény: 55 LE.

Erőátvitel: egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, négyfokozatú váltó.

Legnagyobb sebesség: 120 km/h.

Ez volt a háború utáni első új konstrukció, a szovjet zónában gyártották, s a békeidők 326-osára alapozták. És miközben a müncheni BMWrészlegek amerikai autókat javítottak, az Autowelo nevű szovjet–német vegyesvállalat komplett modellsor tervezésével foglalatoskodott Eisenachban. A 340-es 1949-ben jelent meg, 1950 januárjában már bemutatták a brüsszeli autókiállításon egy BMW 321 és két 327/1 kabrió társaságában, utóbbiakat 1947-től gyártották. Később a BMW márkanév kapcsán jogi eljárás kezdődött, amelyet München sikerrel zárt le, és az eisenachi 340-eseket EMW-re nevezték át, emblémájuk pedig kék-fehér helyett piros-fehér lett. A Magyarországra 1950-ben szállított kocsik még BMW 340 néven szerepeltek, így adták ki a kezelési füzeteket is.

FIAT 500 (TOPOLINO)

1937 Motor: négyhengeres, soros, oldalt szelepelt.

Lökettérfogat: 569 cm³.

Teljesítmény: 13 LE.

Erőátvitel: egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, négyfokozatú váltó, a 2–4. fokozat szinkronizálva.

Legnagyobb sebesség: 84 km/h.

Az olasz népautó Magyarországon még az ötvenes években is sláger volt, mert kis helyet igényelt és keveset fogyasztott, ugyanakkor kényelmetlenül bár, de négy embert tudott szállítani. Nálunk 1936-tól lehetett megvásárolni az 1950-ig több mint félmillió példányban gyártott kiskocsit. Amikor hazánkban a magánszemélyeknek le kellett adniuk az autójukat, a Topolinók legnagyobb részét orvosok és állatorvosok vásárolták meg. A Topolino becenevet az autó első lámpái és sárhányói miatt kapta. A Topolino olaszul anynyit tesz: egérke. Ez mégsem apró termetére, sokkal inkább egy ma is ismert mesehősre utal. Az 1930-as években a Disney elkezdett Európában is hódítani, köztük Olaszországban. Legendás karaktere, Miki egér a Topolino nevet kapta. A kapocs az amerikai médiabirodalom és az olasz autógyár között az, hogy az itáliai nép fantáziájában az 500-as lámpái hasonlítottak Miki egér füleire, a sárhányók pedig Miki hajvonalát ábrázolták. Az autó piacra dobását követően az olaszok már az autóra csak egérke néven utaltak, s ma is leggyakrabban ezen a néven utalnak rá.