Silverstone-ban is két futam lesz

A hétvégén Silverstone ad otthon a Forma–1 futamának. Az élen továbbra is Lewis Hamilton áll.

Az ausztriai Red Bull Ring kettő és a hazai Hungaroring futama után, egy hét szünetet követően ismét felbőgnek a motorok az utazó cirkuszban, ezúttal pedig Silverstone a házigazda, ahol szintén két futamot rendeznek majd, az elsőt a mostani hétvégén.

A silverstone-i pálya a Brit Királyi Légierő 1943-ban épített második világháborús katonai repülőterén fekszik, a bázis három fel- és leszállópályából áll, melyek egymást keresztezve egy háromszöget alkotnak. 1948-ban, a háború után három évvel a repteret versenypályává alakították, amit az elmúlt bő hetven évben többször is átalakítottak. Silverstone a brit nagydíj, egyben az első Formula–1-es világbajnokság első versenye volt 1950-ben, a versenyt Giuseppe Farina nyerte meg.

Miután csak júliusban kezdődhetett el a 2020-as szezon a koronavírus-járvány miatt, az F1 vezetői megfogalmazták az enyhítési procedúrákat is, amelynek az első lépése a korlátozott számú néző beengedése, és reményeik szerint már az őszi, európai futamokon is lehettek volna szurkolók. Egyelőre lehet jegyet venni a szeptemberi Orosz Nagydíjra, és a Forma–1 abban reménykedik, hogy az októberi Portugál Nagydíjra már korlátozott számban engedhetnek be szurkolókat, de az Autosport/Motorsport értesülései szerint az F1 a szeptember 6-ai Olasz Nagydíjat tűzte ki célul az első nézők előtt rendezendő futamként. A monzai pálya azonban szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy a Forma–1-es futamot zárt kapuk mögött fogják rendezni. A zárt kapuk ellenére kiemelkedő nézettséget produkált a Forma–1-es Magyar Nagydíj, melyet 561 ezren néztek végig az M4 Sporton.

A pontversenyben Lewis Hamilton áll az élen 62 ponttal, őt követi Valtteri Bottas 58 ponttal, a harmadik helyen Max Verstappen áll 33 ponttal. Eddig a Mercedes csapata 121, a Red Bull Racing 55, a McLaren pedig 41 pontot gyűjtött.