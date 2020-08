Sokkal kevesebb gépjárművet adtak el

Év végéig nagyjából 25 százalékos csökkenéssel számol a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a gépjárműeladásban, a nagyhaszongépjárműveknél dupla ekkora is lehet a visszaesés.

A koronavírus-járvány és az annak kapcsán hozott állami és gyártói intézkedések jelentős piaci visszaesést okoztak a gépjárműeladásban Európa-­szerte. Ahol az üzletek teljesen bezártak és a kijárási korlátozások is szigorúak voltak, a visszaesés akár a száz százalékot is megközelítette. Magyarország esetében az óvatosság, a gyárak bezárása és az emberek távolságtartása áprilisban és májusban mintegy 50, időarányosan pedig 25 százalék visszaesést hozott, de a haszongépjármű-területen a visszaesés még nagyobb volt – áll a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete által készített, az idei gépjárműeladásokat tárgyaló elemzésében.

A személyautó és kishaszonjárművek esetében a forgalomba helyezések száma mintegy 24 százalékkal kevesebb, mint tavaly. Ezen belül áprilisban és májusban a koronavírus miatt meghozott válságintézkedések és a gyárbezárások miatt 50 százalék feletti visszaesés volt, amelyet, az egyesület reményei szerint a második félév valamelyest kompenzálni tud és év végére a piac nem marad el többel, mint 25 százalékkal a 2019. évi eredménytől.

Ugyanezt remélik a tisztán elektromos és a plug-in hibrid autóknál is, ahol a tavalyi bázisnál jobb, de az idei előrejelzésnél szerényebb adatokat látni. Júniusban 10 ezer 828, az első félévben 65 080 használt személygépkocsi (mintegy 17 százalékkal több, mint új) és 7667 (25 százalékkal kevesebb, mint új) kishaszongépjármű jött az országba. A használtszemély­autó-import növekedési trendjének a megállítása – különösen a korösszetétel miatt – egyre kevésbé tűr halasztást, amennyiben a környezet védelmét és a levegő tisztaságának javítását komolyan gondoljuk – mutat rá a tanulmány.

A 16 tonna feletti nagyhaszongépjármű-osztályban a forgalomba helyezések szempontjából 2018 volt a csúcsidőszak kicsivel 5400 feletti forgalomba helyezéssel. 2019 még erős évnek számított, de a sofőrhiány és a fuvardíjak csökkenése az új járművek beruházására is erős hatással volt, ennek ellenére a csökkenés nem volt drasztikus. Az idei évet még lendületesen kezdte a piac, bizakodás és erős beruházási kedv jellemezte az üzemeltetőket egészen a vírus magyarországi megjelenéséig. Az új járművek megrendeléséről szóló igények egyik napról a másikra megszűntek. Mivel valamennyi nagyhaszongépjár­mű-gyártó is bezárásra kényszerült az ellátói láncok akadozása miatt, az új megrendelések mellett a forgalomba helyezések is drasztikusan lecsökkentek, hiszen nem érkeztek frissen gyártott járművek egyik gyártótól sem. A magyar piac biztonságát jól jellemzi, hogy a korábban megrendelt járműveket egy-két kivételt leszámítva nem mondták vissza. Tehát annak ellenére, hogy az új megrendelések így a nyár derekán is alacsonynak mondhatók, a gyárak újraindulását követően az elkészült eszközök regisztrálása és átadása az üzemeltetők részére folyamatos. Ezért bár az április és a május drasztikus visszaesést mutatott, a június már kifejezetten erős az új járművek forgalomba helyezése szempontjából.

Fontos azonban hangsúlyozni, ez a gyártás újraindulásának eredménye. Az év hátralévő időszakára arra számít az egyesület, hogy a 2020-as év a 2019-es évben tapasztalt eredmény 50 százalékát fogja elérni. A válság következménye az is, hogy a sofőrhiány, mint üzemeltetést zavaró és kockázatot jelentő tényező egy pillanat alatt eltűnt. A járműflották 30 százaléka parkolópályára kényszerült, ennek következményeként most válogatni lehet a sofőrök között – írják.