Szervizadatok: a kiskategóriás autók a legmegbízhatóbbak

Volt olyan típus, ahol ezer autóra egy szerviz jutott, más modellekre pedig hetven. Közzétette az ADAC a 2019-es évi szervizadatok alapján az autómárkák megbízhatósági rangsorát.

A németországi autóklub (ADAC) minden évben górcső alá veszi, hogy a különféle autómárkák hányszor voltak szervizben, az adatok alapján pedig összeállít egy megbízhatósági listát. Az április végén publikált adatok szerint tavaly több mint 3,7 millió javítást végeztek 25 gyártó 113 olyan modelljén, amelyet 2010 és 2017 között gyártottak, vagyis a legújabb modellek nem szerepelnek az összeállításban, ahogyan a tíz évnél öregebbek sem.

A legkisebbek között egyértelműen a Toyota Aygo bizonyult a legmegbízhatóbbnak, hiszen a 2017-es gyártmányok esetében ezer autóra csak 2,5 javítás jutott, a 2016-osoknál pedig 3,5 volt ugyanez a szám. A Volkswagen legapróbbjai is jól vizsgáztak, viszont például a Fiat 500-asok (2014, 2015-ös évjárat) meglehetősen gyakran kerültek szervizbe, leginkább a váltómű és az akkumulátor meghibásodása miatt. Az eggyel nagyobb, de még mindig kisautó kategória meglehetősen megbízható járműveket termelt ki az elmúlt évtizedben: a Fiat Punto, Honda Jazz, Citroen C3, a Suzuki Vitara, vagy a Toyota Yaris mind-mind megbízhatónak bizonyult, sok gond volt viszont a Hyundai i20-asokkal, ahogyan a 2017-ben gyártott Opel Merivák is többször voltak a kelleténél szervizben, legtöbbször a hűtőrendszer meghibásodása miatt.

Az alsó középkategóriás Audi A3 és Q3, az 1-es és 2-es sorozatú BMW és a BMW X1 kiemelkedően jól vizsgázott, ahogyan a Mercedes A- és B-osztály, valamint a CLA és GLA modellekre sem nagyon lehetett panasz. Megbízhatónak értékelték továbbá a Hyundai Tucson, a Mitsubishi ASX-et, és a Skoda Rapidot is. Az előző évhez hasonlóan sok gond volt a Nissan Qashqai-jal – mivel gyakran tönkrement az akkumulátora, és akadtak zűrök az elektromos rendszerrel is –, de közel sem annyi, mint a 2011-es Kia Ceedel, ahol 1000 autóra 70 javíttatás jutott.

A középkategóriában is a német autók szerepeltek a legjobban. Megbízható minősítést kapott az Audi A4, A5, Q5, valamint a BMW 3, 4 és X3, viszont az idősebb Mercedes C-osztályok már problémásabbak voltak, a 2010-es modelleknél 30 szerviz jutott ezer autóra, ahogyan a nálunk is népszerű családi egyterűvel, a Ford S-Maxszal is akadt gond elég, főként az akkumulátorral, a részecskeszűrővel, az üzemanyag-szivattyúval és a generátorral akadtak problémák a szervizadatok szerint.

A felső középkategóriát képviselő autóknál az Audi A6 és az 5-ös BMW is a lista elején végzett, utóbbiból a 2017-es évjárat esetében egyetlen szerelés jutott ezer gépkocsira. A Mercedes E-osztály 2017-es modelljei csaknem ennyire megbízhatóak – itt 1,7 az arány – azonban a 2010-es modellek esetében már 59 szerviz jutott ezer autóra, jól látszik tehát, nem mindegy, hogy egy autót mikor gyártottak, de nem feltétlenül az életkor a döntő, hiszen például a 2014-től gyártott Skoda Superbekkel megint csak nem kellett gyakran a szervizeket járni.