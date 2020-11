Visszatérés a hírhedt Imolába

A Formula–1-es gyorsaságiautós-világbajnokság 2020-as szezonjának 13. állomása következik. A helyszín ezúttal Imola, ahol 14 éve nem rendeztek F1-es versenyt.

Ha Imola, akkor San Marinó-i Nagydíj – asszociálhatnak a megrögzött Formula–1-es rajongók. Igen ám, csakhogy idén a helyszín ugyanaz, de a nagydíj elnevezése eltér a megszokottól. Az 1980-tól 2006-ig megszakítás nélkül futamot rendező pálya ezúttal a régiója nagydíjának ad otthont; azaz Emilia Romagna GP néven kerül be a történelemkönyvekbe. Így ez már a harmadik elnevezésű nagydíj lesz, amelyet a Bolognától nem messze elterülő aszfaltcsíkon rendeznek; tudniillik az olasz ring 1980-ban az Olasz GP-vel debütált a Forma–1-ben.

Egyébként e hétvégi lesz a harmadik olaszországi verseny idén, ugyanis szeptember elején Monzába, a rá következő héten pedig Mugellóba látogatott el a száguldó cirkusz mezőnye. Igencsak kettős érzésük lehet a Ferrari rajongóinak 2020-ban: egyrészt a három versenyhelyszín a kedvenc csapatuk főhadiszállásának közvetlen vonzáskörzetében található, másrészt a koronavírus-járvány miatt a versenyszervezők kénytelenek voltak jelentősen korlátozni a futamokra kilátogató nézők számát.

A pálya hivatalos nevét, az Autodromo Enzo e Dino Ferrarit 1988 óta, azaz Enzo Ferrari halála óta viseli. Korábbi neve Autodromo Dino Ferrari volt – Enzo korán elhunyt fiáról nevezték el.

Az imolai pályáról nemcsak a San Marinó-i GP juthat a szurkolók eszébe, hanem az F1 „fekete hétvégéjeként” emlegetett 1994. április végi, május eleji nagydíj is. Ettől az évtől képtelenség a hírhedt vagy a rettegett jelzőt lekaparni a nagy múltú aszfaltcsíkról. Az ominózus hétvége megannyi súlyos és két fatális balesetéről marad emlékezetes. A szombati időmérő edzésen a Simtek-Ford osztrák pilótája, Roland Ratzenberger vesztette el uralmát autója felett a Villeneuve-kanyarban. Nagy erővel a pályát övező betonfalnak csapódott, és az ütközés következtében életét vesztette. A másnapi futamon a Williams-Renault színeiben versenyző, háromszoros világbajnok Ayrton Senna is hasonló szörnyűség főszereplője lett. A brazil a Tamburello-kanyarban hagyta el nagy sebességgel a pályát, és ugyancsak a betonfal fogta meg a zabolátlan autóját. Ayrton életét sem tudták már megmenteni a bolognai kórház orvosai. Az 1994-es események után sokan azt szorgalmazták, hogy Niki Lauda 1976-os Nord­schleifés balesete mintájára ne rendezzenek soha többé F1-es versenyt Imolában. A ring maradt a versenynaptárban, ellenben a versenypályát számos helyen átalakították, és ezáltal biztonságosabbá és lassabbá tették azt. Így történhetett, hogy 2006-ig állandó helyszíne volt az F1-es versenynaptárnak. Majd 2007-ben alapos felújításon esett át: a régi box­utcát, a célegyenes előtti sikánt lebontották, a pálya teljes hosszát újraaszfaltozták. Új garázsokat és kiszolgálólétesítményeket építettek. 2011-ben újra megkapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől a Formula–1-es nagydíj rendezéséhez szükséges 1-es besorolást. Ennek ellenére Imola visszatérése sokáig nem volt valószínű, mivel a pálya állami támogatásra nem igazán számíthatott, valamint a sport globális terjeszkedése sem tette mindezt lehetővé. Azonban idén a sors közbeszólt, és a koronavírus-járvány miatt ismét az F1 irányítóinak fókuszába került.

A pálya jellegzetessége, hogy az óramutató járásával ellenkező irányban köröznek rajta a versenyzők.

Legutóbb idén júniusban, a szezonnyitó előtt körözött rajta aktuális F1-es autó, akkor az Alpha Tauri pilótái tesztelhettek itt.

Nagy várakozás előzi meg a hétvégét, ám szombatig így is várniuk kell a tűkön ülő szurkolóknak. Ugyanis pénteken nem láthatunk szabadedzéseket, mivel a FIA az első edzésnapot törölte. Az ok a logisztikában keresendő: a Covid–19-előírások miatt amúgy is leterhelt csapatoknak így több idejük van átköltözniük az előző nagydíj helyszínéről, Portugáliából Olaszországba.

A hétvége legnagyobb kérdése, hogy a Mercedes bebiztosítja-e a konstruktőri bajnoki címét. Ahhoz, hogy matematikailag behozhatatlan pontelőnyre tegyen szert a hátralévő futamokra, nincs más dolga, mint hogy a jelenlegi 209 pontos előnyéből legalább 176-ot megőrizzen. Azaz nem is feltétlen kell Hamiltonéknak Verstappenék előtt végezniük: egy kettős Red Bull-siker mellett is elegendő számukra egy 6. és egy 7. helyezés. Vélhetőleg Hamilton nem a középmezőnybeli helyezésre fog hajtani, hiszen az a versenyző, aki immáron egyedüliként vezeti a győzelmi örök ranglistát (92 diadal), annak az lehet a legfőbb vágya, hogy Michael Schumacher korábbi sikerei­nek helyszínén is a dobogó legfelső fokára álljon.

Az Emilia Romagna Nagydíj hétvégi menetrendje: szombat 10 óra: szabadedzés, 14 óra: időmérő edzés. Vasárnap 13.10: a futam rajtja.