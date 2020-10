140 éve létesítették az első vasi telefonvonalat

Alexander Graham Bell 1876 márciu­sában kapta meg a szabadalmát arra az eljárásra, illetve szerkezetre, amely a beszéd és egyéb hangok telegrafikus átvitelét hivatott szolgálni. A rá következő évben számos szombathelyi tudós a nyomdokaiba lépett, hogy telefonos kapcsolatot létesítsen birtokán, illetve a megyeszékhely közintézményeiben.

Előbb dr. Kuncz Adolfot, a premontrei gimnázium igazgatóját foglalkoztatta a téma: az iskola szertárát és az udvarban lévő tanári könyvtárat kapcsolta össze telefonos vezetékkel. Ugyancsak 1877 decemberében létesített helyi telefonos kapcsolatot Herényben Gothard István földbirtokos. Ő a laboratóriu­mát és a felette lévő emeleti lakószobát kötötte össze.

Miközben a szombathelyiek a gyakorlat mezejére léptek, addig a fővárosban a nyelvészek azon vitatkoztak, hogy mi legyen a készülék magyaros elnevezése. A telephon mellett a messzebeszélő és a távmondó is szóba jött, miközben a telephon-központnak a messzeszóló-hivatal volt a rivális megnevezése. Végül maradt a telefon, illetve annak szinonimájaként a távbeszélő.

Dr. Kuncz Adolf – aki fizika szakos szerzetestanár is volt – nem elégedett meg a helyi telefonjával, 1880. április 18-án Szombathely és Kőszeg között hozott létre távbeszélési lehetőséget: a vonalat a távíróvezetékre kapcsoltatta rá. A kísérletben Kuncz és Gothard Jenő Szombathelyről szóló kihangosított hangját üdvrivalgásban fogadta Kőszegen a távírda körül összegyűlt tömeg.

A sikeren felbuzdulva 1881-ben a herényi Gothard-ház és a Pápán lévő táv­írda között létesítettek beszélő kapcsolatot. Majd hamarosan jött a győri összeköttetés, illetve Konkoly Thege Miklós ógyallai (Komárom melletti) csillagvizsgáló állomásával való telefonos kapcsolat.

Ugyan 1884-ben dr. Kuncz Adolfot már Csornára szólította a kötelessége, ám a Gothard testvérekkel megálmodott tervét sohasem adták fel: Szombathelyen létrehozták a közhasználatú helyi távbeszélőt. 1892-ben már az előfizetők szervezését kezdhették meg. Az engedélykéréshez 50 egyéni megrendelőre volt szükségük, amit 1893 januárjára túl is teljesítettek. Tudniillik 61 előfizetővel át is adhatták a közforgalomnak a szombathelyi távbeszélőt. Abban az évben még csak helyi hívást lehetett kezdeményezni, ám 1894-től Sopronba, Győrbe, Budapestre, Pozsonyba, Bécsbe, sőt Szegedre és Aradra is lehetett telefonálni. 1900-ban már a kétszázat közelítette az előfizetők száma.