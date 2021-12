A határozattá emelkedő szerződés szerint „…a képviselőtestület kimondta, hogy a Széll Kálmán és Gyöngyös utcán, a Horváth Boldizsár téren, a Berzsenyi és Iskola utcákon át a püspöki iskoláig terjedőleg az utcahasználat jogát közúti villamos létesítése céljából a város szakbizottságainak meghallgatása után, a megállapítandó feltételek mellett a Vasvármegyei elektromos RT-nek szerződésileg hajlandó átadni. A város pénzügyi, jogügyi és szépítő bizottságainak beérkezett szakvéleménye alapján… a beterjesztett szerződéstervezetet módosításokkal, illetve változtatásokkal elfogadja.” A határozat 14 pontban javasolt kisebb-nagyobb változtatást, illetve módosítást. Közülük talán az lehet a legérdekesebb, amely szerint „…a szerződés megkötésétől számítandó 25 év lefolyása után jogában áll a városnak a közúti villamosvasutat, az összes felépítményekkel, kocsik és felszerelésekkel együtt – kivéve a hajtóerőt – megváltani”. A megállapodás azt is rögzítette, hogy meghatározott bruttó bevétel esetén a villamostársaság a vasutat évi 10 százalékos hosszúsággal köteles növelni. Erre azonban nem került sor, mert a társaság kimutatásai szerint az üzemeltetés nem volt gazdaságos. Igaz, a társaság nem is nagyon törekedett túlzottan gazdaságos működtetésre. Ugyanis elég sok szabadjegyet bocsátott ki. Következésképpen a vasút hosszát a szerződés értelmében nem is kellett növelnie. A vasút tervezője Kliegl József mérnök volt. Az építkezés ma is irigylésre méltó gyorsasággal folyt. A munkálatokhoz a határozat meghozatala után két hónappal, 1896. december 10-én kezdtek hozzá, s fél esztendő elteltével, 1897. június 4-én ünnepélyes keretek között már át is adták a forgalomnak. A kereskedelemügyi miniszter avatta fel.