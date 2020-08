Egy régi-régi tejüzem – A nyers tejet a megye 96 felvásárló csarnokából szállították

Ha hinni lehet a fennmaradt írásos krónikáknak, akkor a 19. században Vas megyében alakultak az első tejszövetkezetek. Ezek látták el a lakosságot tejjel. Ilyen feladatot hivatott ellátni az egykori szombathelyi Tejüzem is.

A fent említett szövetkezetek közreműködésével jött létre az első világháború után a szombathelyi tejüzem a Nádasdy utcában. 1950-ben államosították, így alakult meg a Vas megyei Tejipari Egyesülés. 1955-től azonban már más néven szerepelt: Vas megyei Tejipari Vállalat. A legfontosabb egysége a szombathelyi Söptei út végén lévő Tejüzem volt 1977-től. Tudniillik a Nádasdy utcában olyannyira korszerűtlenné vált az üzem, hogy a vizes falban balesetveszélyes volt a villanyáram, illetve a kémény füstje szennyezte a környezetet.

Az új üzem 1977 januárjában kezdte meg a működését. Az akkori beruházási árak szerint 180 millió forintba került. A nyitáskor 220, 1980-ban pedig már 250 dolgozó gondoskodott a megye tejellátásáról. 1977-ben naponta 90 ezer liter tejet, negyven évvel ezelőtt pedig már 120 ezer liter tejet dolgoztak fel. A termelési érték így évi 350 millió forintról 480 millió forintra emelkedett. Az induláskor a társvállalatok termékeit is ideszámítva 80-féle terméket, 1980-ban pedig már 130-féle terméket állítottak elő. Míg kezdetekben üvegpalackokban, a nyolcvanas évek elején már tasakokban kínálták a tejet, kakaót. Naponta 120 ezer tasak tejet, 60 ezer pohár tejfölt, száz mázsa vajat csomagoltak és továbbítottak az üzletekbe, üzemi konyhákra, egészségügyi intézményekbe.

Szombathelyen 15 termék készült, a többit a vállalat más üzemeiből, az ország minden tájáról (Szegedtől Kaposvárig) szerezték be.

A nyers tejet éjszakánként a megye 96 felvásárló csarnokából vitték az üzembe. A feldolgozott tejterméket és a beszerzett többi árut pedig naponta több mint 600 üzletbe, intézménybe szállították.

Ebből is látszik, hogy az élet egyik fontos műhelyévé tette az üzemet, amely 1993-ban alakult át gazdasági társasággá. Mindez azt is jelentette, hogy a sárvári üzem önállósult, a répcelaki sajtgyár pedig külön kft.-vé alakult át. A szombathelyi tejüzem innen kezdve városellátó üzemként működött, és évente továbbra is 140 ezer liter tejet vásárolt fel és dolgozott fel.

A szombathelyi tejüzemben lényegében 1998 őszéig termeltek, majd bezárták. A Söptei úti ingatlant sokáig megpróbálták értékesíteni, majd 2007-ben elkezdték az épület­együttes lebontását, eldózerolását.

Ki ne emlékezne a nyolcvanas-kilencvenes évekből az akkoriban modernnek mondható, többszintes főépületre a kivilágított mackó emblémával? A Tejüzem kéken világító felirata is már messziről hírül adta: itt bizony éjszaka is azon dolgoznak több százan, hogy a megye minden szegletében legyen friss és éltető tej.