Ilyen volt a büki fürdő negyven éve

Egyebek között a szeszélyes nyaraknak is köszönhetően váltak egyre népszerűbbé a gyógyfürdőhelyek a nyolcvanas években. Negyven éve is telt ház volt a gyógyüdülőkben, aminek a termálszállodák is örülhettek. Hasonló volt a helyzet Bükfürdőn is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A SZOT Gyógyüdülő, a Hotel Bük, a Kastélyszálló, a Cooptourist Szövetkezeti Utazási Iroda alpesi házaiban lévő fizetővendég-szobák maximálisan kihasználtak voltak. Ami nem volt meglepő, hiszen a nyugat-dunántúli gyógyfürdő híre elterjedt egész Európában, mivel a mozgásszervi betegségek gyógyítására, vérkeringési zavarokra, ivókúrákra, nőgyó­gyászati célokra egy­aránt hatásos, alkalmas a vize. A hetvenes években több mint félmillióan keresték fel egy évben Bükfürdőt, amely 1980-ban már a korszerű gyógyhelyek közé tartozott. Az országban elsőként Bükfürdőn létesült közös szövetkezeti tulajdonú üdülő. A program szerint három kétemeletes üdülőt építettek 1980 és 1982 között. Valamennyit 78 lakással. Az érdeklődés hatalmas volt, 1500 tagja volt az üdülőszövetkezetnek. Nem tulajdonjogot, hanem használati jogot szereztek: naptári évenként 28 napig voltak jogosultak egy lakásra, melyet évről évre a hónapok forgásszerű ütemezésével vehetett igénybe. Az ország minden részéről töltötték itt szabadságukat egy fedél alatt.