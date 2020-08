Negyven éve új diáknegyed készült Szombathelyen

Új főiskolai kollégium alapozását kezdték meg 1980 augusztusában az ifjúsági központ szomszédságában. Ezzel hozzáfogtak az Ady tér déli oldala teljes beépítésének utolsó szakaszához.

Az új létesítmény nagysága és formája hasonló a közeli középiskolai kollégiuméhoz. A kommunális épület kivitelezője a VASÉP volt, melynek brigádja a fővárosi ­KÖZTERV tervei szerint építette a kollégiumot. A vázszerkezetű építmény pillérei az alapozás során elkészített, kibetonozott kutakat terhelték. A falakat és a födémet a győri házgyár előregyártott elemeiből szerelték össze, csak nagyon kevés téglát használtak fel. A tervek szerint az év végére be is fejezték a vázszerkezetek összeállítását. A betontechnológiai üzem dolgozói végezték az alapozást a földgépek és a mixerek alkotta géplánc segítségével. Augusztus közepén megérkeztek a vasbetonszerelők is és a zsaluzók brigádjai, ők folytatták a munkákat.

A K4 jelű kollégium alapozása után a szomszédban egy újabb létesítmény építéséhez fogtak hozzá a VASÉP munkásai. A volt Karicsa helyén épült fel a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola. Az épülethez tornatermet, konyhát és ebédlőt is építettek. Az építkezések befejeztével elkészült az a komplexum, amelyet az ifjúsági központtal, a kollégiumokkal és az iskolával ifjúsági negyednek neveztek.