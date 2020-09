Mennyiség és minőség: a Sabaria Cipőgyár fénykora

A Sabaria Cipőgyár 1980-ban 6,1 millió pár cipő gyártását tervezte. Ebből 2,5 milliót a KGST tagországainak, 850 ezret pedig tőkés exportra készítettek. Nem volt túl optimista a cél, hiszen már az első félév végén kedvező mutatókkal rendelkezett a vasi vállalat.

A július eleji elszámoláskor kiderült, hogy a tervezett 3 millió 245 ezer páras mennyiséggel szemben 3 millió 420 ezer pár cipő készült el. A szocialista piacra a leszerződöttnél 90 ezer párral többet küldtek, hazai megrendelőknek 57 ezer párral teljesítették túl a szerződéses kötelezettségüket. A tőkés exportra pedig száz százalékra teljesítettek. Mindeközben javítottak is a minőségen: a tervezett 95,1 százalék helyett 95,6 százalék lett az eredmény. Ugyanis ilyen arányban kaptak első osztályú minősítést a vasi termékek.

Ráadásul a vállalat javított a gazdálkodásán is. Ugyan a belső, anyagellátási nehézségek nem könnyítették meg a vállalat életét, ám ezek folyamatos leküzdésében a dolgozók is segítették a vezetést. Így ez nem ment a termelés rovására, és a gyár így töretlenül jó hírnek örvendett idehaza és külföldön is. A termelés folyamatára az is jó hatással volt, hogy rendbejöttek a cipőgyár pénzügyei, így erőt és figyelmet fordíthattak az üzemek fejlesztésére. Vasváron korszerűsítették a kikészítő szalagot, Körmenden is felújították a gyártóberendezéseket. Beledben a korszerű tüzöde mellett felépítették az aljaüzemet is. Mindenhol kényelmesebbek, jobbak lettek a munkafeltételek.

Sokat jelentett a vállalatnak a 3M munkamódszer sikere. 1979 óta eszerint működött a szabászat. 1980-tól pedig a csákózóban és a talpbéléskészítőben is bevezették az új munkamódszert. Mindemellett a tervezett bérfejlesztést is végre tudta hajtani a cég. Megtalálták a megoldást egy olyan mozgóbérezési formához is, amely találkozott a dolgozók igazságérzetével és a teljesítményeket is tükrözte.

A Vas Népe negyven évvel ezelőtt készült beszámolójából kiderül, hogy 1980-ban fénykorát élte a Sabaria Cipőgyár. Ugyanis előbb a nyolcvanas évek végére, majd az 1990-es évek közepére a vállalat végleg ellehetetlenült. Végérvényesen 2006-ban pecsételődött meg a sorsa.