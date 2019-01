Meteorológiai állomás Farkasfán, a határnál – Nosztalgiázzon velünk!

Kívülről is feltűnő és impozáns volt a Szentgotthárddal „összenőtt” Farkasfán létesített meteorológiai állomás 1989 januárjában. Nem is annyira állomás, inkább bázis, hiszen több önálló egységből állt. A modern, hasáb alakú építmény kupolájával csillagvizsgálóra emlékeztette az arra járót. Csodálatosan parkosított terület vette körül az épületet, távolabb focipálya, készülő agrometeorológiai kiskert. Így mutatta be az állomást a Vas Népe harminc éve.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A főépületbe belépve szinte szállodai kényelemben érzi magát az ember. Mindenütt növények, virágok, a földszinti előtér egyik sarkában akvárium. A műszerszobák, az irodahelyiségek központi fűtésesek, kényelmesek. Szóval a körülményekre az itt dolgozóknak nem lehet panaszuk. – 1982 óta működik ez az állomás – mondta Völker József, az egyik egység, az obszervatórium vezetője. – A nyolcvanas évek elején az országban meteorológiai radarhálózatot alakítottak ki három helyen, köztük Farkasfán. A radarok felderítési sugara 300 kilométer, a folyamatos megfigyelés, felmérés 200 kilométer sugarú körben történik. Ez a terület vonatkozik az ország egy részére, de kitekintésünk van a szomszédos országok területeire is. Ez fontos számunkra, hiszen a nyugat jellemző időjárási irány. – Milyen feladatokat végez a radarállomás? – Méréseket végzünk, és az adatokat szükség szerint a különböző intézmények használják fel. Kap tőlünk adatokat a meteorológiai intézet, az Országos Vízügyi Hivatal, a légi közlekedési igazgatóság. A radarállomás elsődleges funkciója a veszélyjelzés, a riasztás, legalább két-három órával előbb, mint az időjárás-változás várható. Viszonylag korszerű, elsősorban szovjet műszerek végzik a mérést, a megfigyelést. Az első szinten az indikátorterem, a zárt kupola alatt a parabolaantenna. A hibát lehetőség szerint azonnal javítják a műszaki szakemberek. Eddig még sikerült tartani a folyamatos üzemet. Az információk telexen és rádiótelefonon is eljutnak a központi előrejelző intézetbe. A radarállomás mellett működik a szinoptikus, földi megfigyelő főállomás is, amely folyamatos meteorológiai megfigyelést végez. Felhőzet, csapadék, szél, hőmérséklet, hósűrűség, ta­laj­szint-­megfigyelés, légnyomás. Ezeket figyelik, mérik, a teljesség igénye nélkül. Az adatokat több helyen is felhasználják. Először Győrbe érkezik a jelentés, aztán a meteorológiai intézetbe. – Óránként adjuk a jelentést méréseinkről, általában a másfél órával előbb észlelt adatok hangzanak el a rádió körzeti időjárás-jelentésében. Rendkívüli esetben későbbi jelentést is figyelembe vehetnek – nyilatkozta Biczó Ferenc állomásvezető, miközben az udvari műszerek között kalauzolt bennünket. A szélerősség- és iránymérő egy kis törpefenyőerdő-rész előtt magasodik. A kis házikóban zúzmara- és csapadékmérő, hőmérsékletmérő, írókészülékek. – Tizennyolcan dolgoznak a farkasfai állomáson folyamatos szolgálatban, éjjel-nappal. Sajnos egyetemet végzett meteorológusunk nincs, nehéz ide, az isten háta mögé elcsalni valakit. Főként családosat. Akik most dolgoznak, természetesen a szükséges képzésben, továbbképzésben részesülnek. A meteorológiai radar- és megfigyelőállomás nem volt zárt terület. Szívesen fogadták az érdeklődőket, megmutatták a berendezéseket, műszereket, térképeket. Évente átlagosan kétezren éltek is ezzel a lehetőséggel.