Vas megyéből indult a siker – Az év konyhabútorát készítették el a szombathelyi tervezők

A Budapesti Nemzetközi Vásár a bútorgyártásban is vasi sikereket hozott 1979-ben: szombathelyiek saját tervezésű konyhabútoruk mintapéldányát vitték el Pestre. Ami végül az év konyhája lett.

Kellett is már a könnyed, szellős konyhabútor, hiszen a korábbi gyártmányok eléggé szögletesek, fantáziátlanok voltak. A gyártmányszerkezet-váltás szele a Tisza Bútoripari Vállalat gyárait is elérte, köztük a szombathelyit is. Ennek a szemléletváltásnak lett az eredménye a vásáron nagy közönségsikert arató Deka fantázianevű, elemes bútorcsalád, amelynek sorozatgyártásához viszonylag gyorsan, 1980. július elején kezdtek Szombathelyen, a Zanati út végén. Augusztusig százegynéhány garnitúrát szállítottak már ki az ország bútorházaiba, és a szombathelyi bemutatóteremben is volt belőlük.

Különlegessége volt a – festett „ötösdrótból” kialakított – fiókja, amely a vevők visszajelzései alapján rendkívül célszerűnek bizonyult: tányérszárítónak vagy zöldség-gyümölcs tartónak. Nem hiába, még kissé meghaladta e bútor a konyhakultúránkat.

A gyártása során pontosabb, precízebb munkára volt szükség, mint a korábbi konyháké, különösen az illesztéseknél. Eredetileg elemes bútornak szánták, végül mégis garnitúraként hozták forgalomba, mivel még nem voltak adottak a feltételek: nagyobb anyagkészlet, nagyobb gyári tárolótér, korszerűbb technológia.

A szombathelyi gyár bevételeinek felét 1981-ben már e bútorból akarták fedezni.