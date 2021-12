A fertőzöttek száma Európa-szerte nő, egyre több helyen azonosítják a koronavírus Dél-Afrikából indult változatát, az omikron variánst. Egyelőre úgy tudják a kutatók, hogy ez a vírusváltozat – bár sokkal fertőzőképesebb a többinél – enyhe tüneteket okoz. A koronavírus-fertőzésnek azonban egy meglehetősen ijesztő következményét azonosították nemrég amerikai kutatók – már csak az a kérdés, hogy az omikron variáns is képes-e kiváltani ezt a hatást.

A koronavírus a potenciát is károsíthatja

Egy amerikai vizsgálat szerint, amelynek eredményeit a Sexual Medicine Reviews című szaklapban publikálták, a COVID-19 a férfiaknál megnövelheti az erekciós zavar valószínűségét.

Sőt, az is előfordulhat, hogy a már kezelt erekciós zavar esetében rontja a betegség a korábban alkalmazott, és bevált kezelés hatékonyságát.

Vagyis azoknál is romolhatnak a potenciazavar tünetei, akik eddig az orvosi kezelés következtében sikeresen vették fel a harcot ezzel a problémával. A számokon ráadásul az is rontott, hogy a világjárvány idején kevesebben fordultak merevedési zavarokkal orvoshoz, illetve kevesebb férfi jutott hozzá az impotenciára alkalmazott, bevált kezeléshez.

Az omikron előtt is előfordult tünetként

Több, még az omikron variáns megjelenése előtt végzett kutatásból kiderül, hogy a COVID-19 betegségen átesetteknek meglehetősen nagy része, csaknem 30 százaléka a gyógyulás után is tapasztalja a betegség tüneteit – ez az úgynevezett „hosszú COViD” akár hónapokig is eltarthat. Sokan szenvednek tartósan fáradtságtól, légzési nehézségektől, köhögéstől, ízületi és mellkasi fájdalmaktól. A hosszú COVID tünetei között több vizsgálat során is felbukkant a merevedési zavar. Egyes adatok szerint a férfiaknál hatszor nagyobb eséllyel alakul ki átmeneti merevedési probléma a COVID-fertőzés után, mint a fertőzés nélkül. Az erekciós zavarok megjelenésének számos oka lehet: a koronavírus-fertőzés károsíthatja az ereket, így az elégtelen vérellátás is vezethet merevedési problémához. A betegség jelentősen rontja az általános fizikai állapotot, és lelki problémákat, komoly stresszt okoz, ami szintén vezethet merevedési zavarhoz. Emellett többen tapasztalták a herék megduzzadását is. Azt viszont, hogy az oltás nyomán ilyen problémák lépnének fel, még nem sikerült igazolni.

Az omikron variáns pontos hatását még vizsgálják

A mostanság is folyó kutatásoknak az a célja, hogy ezeket a tapasztalatokat a vizsgálatban résztvevők nagyobb számú csoportjaiban is igazolja vagy adott esetben cáfolja. Egyelőre nem tudjuk, milyen hosszú távon maradnak fenn a koronavírus-fertőzés után tapasztalt merevedési problémák, és hatással van-e a fertőzés hosszú távon a férfiak termékenységére.

Az már korábban is kiderült, hogy bizonyos betegségek átmenetileg csökkentik a férfiak spermaszámát, ám ez a hatás a legtöbbször csak ideiglenes, egyes vizsgálatok szerint nagyjából 60-70 napig tart. Hogy ez a korábbi megfigyelés mennyiben igaz a koronavírus-fertőzésre, egyelőre vizsgálat tárgya. Ahogy azt is vizsgálni kell még, hogy a vírus omikron variánsa, amelyről egyelőre úgy hírlik, hogy bár rendkívül fertőzőképes, mégis enyhébb tüneteket okoz, mint az eddigi vírusváltozatok, kiváltja-e a hosszú COVID tüneteit, köztük a merevedési zavarokat. Az is kérdés, hogy vajon a rendkívül sok mutációt tartalmazó omikron variáns át tudja-e törni az oltások által nyújtott védelmet, vagy szükség lesz a jelenleg alkalmazott oltások módosítására. A kutatók egyelőre úgy vélik, hogy a súlyos megbetegedés ellen a jelenleg adott oltások e variáns esetén is védelmet nyújtanak.

