Bár jelenleg még nem feltétlenül a legeredményesebb, de bizonyosan az idei téli olimpiai játékok legszemrevalóbb teremtése az orosz színekben versenyző Julia Kanakina, akinek minden vágya, hogy a szkeleton legjobbja legyen - írja a Bors.

Ha azonban a sportot megunná, modellként sem halna éhen: a kifutón és a kamerák előtt is imádnák – illetve hát imádják már most is.

A 26 éves olimpikon korábban egyébként balettozott, sportágában pedig már 2017-ben bizonyított, ugyanis ifjúsági világbajnok lett. Reméljük, még jó ideig posztol magáról sokat mutató felvételeket... ;)