Nostradamus orvosként kezdte pályáját, azonban csak a gyógyításból nem tudta biztosítani megélhetését. Ezért fordult a csillagászat, az asztrológia felé, és hamar kiderült, hogy van érzéke a jövendőmondáshoz.

Az 1555-ben megjelent Próféciák című könyvében gyűjtötte össze a látomásait, melyek közül több is beigazolódott az évek során

- írja a life.hu.

Az idei évre többek között meteorzáport, éhínséget, atomrobbanást jósolt, valamint előre látta, hogy 2022-ben háború lesz Európában. Azzal, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, beigazolódott Nostradamus egy újabb jóslata.

A csillagász ugyanis előre látta Napóleon és Hitler hatalomra jutását is, a két világháborút, a francia forradalmat, Kennedy elnök meggyilkolását és a szeptember 11-i terrortámadást. Nostradamus baljós előrejelzései között szerepel a harmadik világháború is, reméljük ebben az egyben most tévedni fog a legendás csillagász.

Nem Nostradamus volt az egyetlen, aki előre látta a mostani európai katonai konfliktust. A három évtizede elhunyt bolgár jósnő, Baba Vanga is katasztrófák sorát jósolta a 2022-es évre.