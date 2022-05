Sofia Sunshine a modellkarrierje előtt vékony, nagymellű, a férfiak körében is nagy népszerűségnek örvendő nő volt. Ám a most 32 éves lány nehéz helyzetben élt, egy váratlan hasnyálmirigy-betegség miatt alaposan lefogyott, s vele együtt a nagy mellei is eltűntek.

„Imádtam a melleimet, mert szerettem, ha engem néztek. Amikor beteg lettem és lefogytam, olyan volt, mintha a személyiségem óriási része eltűnt volna” – mesélte Sofia.

Amíg a lány a megtakarításaiból élt, addig anyja felajánlotta neki: ha plasztikázni szeretne, kifizeti neki. Ez meg is történt, így Sofia visszakapta hőn áhított kebleit.

A műtét 10 300 dollárba (3,7 millió forintba) került, a nő mellei pedig 70B-sről 80E-sre nőttek.

Ezen felbuzdulva a lány úgy döntött, hogy kipróbálja a modellkarriert, és regisztrált az OnlyFansra. Ez olyan jól sikerült, hogy a Covid-járvány óta Sofia anyja lett a nő asszisztense. Igaz, megbeszélik, hogy ki mit láthat, de Samanthát egyáltalán nem zavarja, hogy a lánya szexmunkás lett.

„Mérhetetlenül szeretem a lányomat, és ha ő így boldog, akkor ennek így kell lennie” – magyarázta.

Mivel Sofia havi 50 ezer dollárt (18 millió forintot) keres a videóival, így már nem kell nélkülözniük, és álmaik otthonában élnek. Persze a rengeteg pénzből jótékonykodásra is jut.

„Nagy dobozokat veszek, amiket megtöltök élelmiszerrel vagy állateledellel, és eljuttatom őket a megfelelő helyre” – mondta Sofia Sunshine.

Borítókép: Instagram