A nagy eseményt sokáig nagy titkolózás övezte, most azonban az énekesnő is megmutatott egy képet a rajongóknak, melyen a menyasszonyi fátyollal eltakart arca látható. A kép egyébként kedvcsináló a követőinek ahhoz, hogy feliratkozzanak Lopez hivatalos rajongói oldalára, ahol már több képet és videót is megmutattak az esküvőjükről. Az énekesnőn kívül már a Vouge magazin is mutatott egy általuk készített képet a menyasszonyról, hiszen ők fotózták hivatalosan az álompár esküvőjét - írja az Origo.