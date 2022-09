II. Erzsébet királynőt hétfőn örök nyugalomra helyezik a Szent György kápolnában, ahol ismét egyesülhet imádott férjével, Fülöp herceggel. A Westminster-apátságban tartották a gyászszertartást - ott, ahol Fülöpnek kimondta a sírig tartó igent - írja a Bors.

A királynő koszorúja is kikacsintás férjére: olyan virágok vannak benne, mint amilyen a menyasszonyi csokrában volt. Ennek jegyében rozmaringot és mirtuszt is tartalmaz. A szerelem erejét szimbolizáló angol tölgy, pelargóniák, kerti rózsák, őszi hortenzia, sedum, dáliák és scabious is szerepelnek benne. A Buckingham-palota, a Clarence House és a Highgrove House kertjeiből pedig vágott virágokat és lombokat szimbolikájuk miatt választották ki.

Fotós: Dominic Lipinski / POOL / AFP

A koszorúba egy kézzel írt kártyát is tűztek, amelyet Károly király írt édesanyjának, "Szeretettel és odaadó tisztelettel".