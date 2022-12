Jenny Graves díjnyertes genetikus tanulmányában arra is felhívta a figyelmet, hogy a génadatok emberekre jellemző változata is évek óta zsugorodik. Így attól félnek, hogy akárcsak a tüskés patkányok esetében, úgy az emberek Y-kromoszómája is végleg eltűnhet. Ez pedig a férfi nem teljes eltűnését jelentené.