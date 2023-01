A Brüsszelben élő Alizée élete gyökeresen megváltozott, amikor férje egy olyan videót töltött fel a TikTokra, amelyen ő egyszerre eteti kebleiből két gyermekét. Ez önmagában nem lenne furcsa, csakhogy egyikük már rég az általános iskola padjait koptatja – írta meg a Life.hu.

Mindezt férje rögzítette mobiltelefonnal, majd képes volt kilőni a felvételt az egyik legnépszerűbb videómegosztóra. Ahogy az várható volt, özönlöttek a felháborodott kommentek, melyekben őrültnek titulálták az édesanyát, sőt, volt, aki azt írta, el kellene tőle venni a kicsiket. A 32 éves nő azonban nem foglalkozik a gyűlölködőkkel, sőt, örömmel tárja ország-világ elé sokak szerint bizarr szokását.

„Eleinte heti egyszer szoptattam Mayát, vagy amikor lefejtem a tejemet, megitta. Mostanában ez ritkábban fordul elő”

– idézte a Bors a hölgyet, aki azt is elárulta, hogy már az exe is megkóstolta az anyatejét, sőt, ő maga is ivott belőle.