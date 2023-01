A gyászhírt a színésznő családja közölte hétfőn.

Lollobrigida 1947-ben elnyerte a Miss Róma címet, 19 évesen fedezték fel, és az 1950-es és 60-as évek egyik legismertebb olasz filmcsillaga és szexszimbóluma lett világszerte.

Egyebek mellett a Királylány a feleségem, Az éjszaka szépei, A világ legszebb asszonya és A párizsi Notre-Dame című filmek sztárja volt. A hetvenes években bejelentette visszavonulását, és a fotózásnak és szobrászatnak szentelte magát.

Forrás: MTI

A Firenzei Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjai közé választotta, a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatával és a francia Becsületrend parancsnoka címmel is kitüntették. Több filmfesztivál életműdíjjal ismerte el, 2018 óta csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek sétányát.

Izgalmas életút

Gina Lollobrigida az ötvenes évek első felében forgatta legsikeresebb filmjeit. A Királylány a feleségem cigánylányaként Gérard Philipe volt a partnere, Az éjszaka szépeiben René Clair rendezte. Nevét 1953-ban, a Humphrey Bogart oldalán forgatott Ördögi kör (Afrika kincse) című szatírában ismerték meg világszerte, a John Huston által rendezett alkotás egyben tengerentúli debütálása volt. A Kenyér, szerelem... vígjáték-sorozatban Vittorio de Sica volt a partnere.

A harmadik részben keresztezte először útját nagy vetélytársa: az éppen gyermeket váró "isteni Lollo" kénytelen volt átengedni a főszerepet az akkor még ismeretlen Sophia Lorennek.

Két ízben is játszott az Alberto Moravia regényéből készült A római lányban: 1954-ben, 27 évesen a naiv utcalányt, 60 esztendősen az édesanyját alakította. Igazi nemzetközi karrierje 1955-ben jelképesen A világ legszebb asszonya című produkcióval indult, egy évvel később a cirkusz világába elkalauzoló Trapézban artistalányként Tony Curtis és Burt Lancaster partnere volt, majd a Victor Hugo regénye nyomán készült A párizsi Notre-Dame tragikus sorsú Esmeraldáját személyesítette meg.

Forrás: AFP

Egy ideig Amerika és Európa között ingázott, a legenda szerint a tengerentúlra a milliárdos Howard Hughes csábította át. Igazi hollywoodi sztár mégsem lett belőle, hiába reklámozták úgy, hogy ő a legjobb, ami a makaróni óta Itáliából érkezett - talán azért, mert nem akart távol lenni Itáliától. Ismét otthon készült filmjei közül a legnagyobb visszhangot a Cicababák váltotta ki, amiért 1965-ben az álszent olasz cenzúra erkölcstelenség címén eljárást indított. Néhány film erejéig még vissza tudták csábítani Amerikába, így a Jó estét Mrs. Campbell forgatására, amelyért 1968-ban Golden Globe-díjra jelölték, ahogy 1985-ben a Falcon Crest című tévésorozatért is.

Olaszországban 1969-ben indult sikeres tévéműsora, amelyben a történelem nagy asszonyalakjait elevenítette meg. A hetvenes évektől egyre kevesebbet állt a kamera elé, egyik utolsó emlékezetes alakítását a Pinocchio televíziós változatában (1971) a tündér szerepében nyújtotta. Utoljára 2011-ben a Box Office 3D című olasz filmben szerepelt.

A filmvászontól visszavonulva érdeklődése a fényképészet felé fordult, és több könyvet is kiadott fotóival, majd az új évezredben visszatért a szobrászathoz (fiatalon képzőművészetet tanult), és több kiállítást is rendezett. Megpróbálkozott a dokumentumfilmmel is, Fidel Castro exkluzív interjút adott neki, de énekesnőként sem volt sikertelen. 1999-ben elindult az európai parlamenti választásokon, de nem jutott be az uniós képviselőtestületbe.

Forrás: AFP

Lollobrigida 1949-ben ment férjhez Mirco Skofic szlovén orvoshoz, akitől fia született, a házasság 1971-ben válással végződött. A filmsztárnak számos kapcsolata volt, egyebek között Christiaan Barnarddal, az első szívátültetés végrehajtójával. Sok híresség mellett róla is neveztek el rózsát és egy sétányt Jesolóban, akkoriban hordott frizurájáról kapta nevét a Lollo saláta.

Fellépett a Magyar Televízió 1972-es szilveszteri műsorában, 2005-ben ő volt a budapesti Operabál díszvendége. 2013-ban árverésre bocsátotta ékszerei egy részét, hogy a bevételből szívügyét, az őssejtkutatást támogassa.

Az egykori díva néhány éve azzal került vissza a hírekbe, hogy mivel a környezetében felbukkanó pénzsóvár férfiak megpróbálták kihasználni, fia megpróbálta gyámság alá helyeztetni.

Túl a nyolcvanon eljegyezte magát egy nála 34 évvel fiatalabb katalán üzletemberrel, de hozzámenni már nem akart. A házasság legnagyobb meglepetésére mégis létrejött, a férfi ugyanis aláíratott vele egy spanyol nyelvű dokumentumot, ami lehetővé tette, hogy Barcelonában Lollobrigida távollétében is megtarthassák a spanyol törvények szerint érvényesnek minősülő esküvőt. A filmsztár csalás és házasságszédelgés miatt pert indított, de a bíróság elutasította keresetét, végül 2019-ben a Vatikán érvénytelenítette a házasságot.

Lollobrigida tavaly szeptemberben elesett otthonában, és combnyaktöréssel kórházba került, a sérülésből azonban hamar felépült. Ugyanabban a hónapban sikertelenül indult a parlamenti választásokon egy baloldali párt jelöltjeként.