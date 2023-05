Shakira folyamatosan a figyelem középpontjában van azóta, hogy kiderült: gyermekei apja megcsalta őt. Az énekesnő nem az elegáns szakítást választotta, több alázós dalt is írt exéről és annak szeretőjéről. Most azonban Shakira más miatt döbbentette meg az embereket: egy színész oldalán tűnt fel a Forma-1 Miami Nagydíján, Tom Cruise oldalán. Cruise-nak állítólag annyira megtetszett a popdíva, hogy később még virágot is küldött neki.