A legtöbb ember talán nem is gondol arra, micsoda veszélyeket rejthet egy átlagos konyha. Bár remélhetőleg mindenki próbál odafigyelni arra, hogy a lehető legtisztább legyen a konyhája, a mikrobiológusok most elárulták, egy mindennapos konyhai eszköz komoly veszélyforrást jelenthet az emberre - írja a The Sun alapján a life.hu.