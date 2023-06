Az internet világa szinte felrobbant a bizarr hírtől, miszerint Svédország sportnak nyilvánította a szexet, és versenyt, sőt Európa-bajnokságot szerveznek – írja az Origo.

A The Times of India – amely India egyik legnépszerűbb és legelismertebb újságja – olyan cikket hozott le, miszerint „Svédország hamarosan szex-Európa-bajnokságot rendez”.

A beszámoló szerint Svédország hivatalosan is elismerte a szexet sportként. Na és annak megállapítására, hogy ki a legjobb ebben a „sportágban”, egy tornát is rendezne, amelyen a versenyzők naponta akár hat órán keresztül is szeretkezhetnének egymással.

A versenyt a tervek szerint június 8-án kezdték volna Göteborgban, azonban a szurkolóknak csalódniuk kell.

A svéd sportszervezet cáfolta a hírt, hogy ilyen eseményt rendeznének.

Néhány pakisztáni oldal is foglalkozott a történettel. Egy görög portál még görög versenyzők részvételét is megemlítette a tornán, de Dél-Afrikában és Nigériában is beszámoltak róla. A német RTL az egyik riportjában közvélemény-kutatást is végzett az alábbi kérdéssel: „Mit gondol arról, hogy a szexet sportként ismerjük el?”

A DW nevű oldal utánajárt azonban a hírnek, és

kiderült, hogy semmi valóságalapja nincs a történetnek.

„Minden információ hamis” – mondta Anna Setzman, a Svéd Sportszövetség szóvivője a lapnak.

Hamis információkat terjesztenek a nemzetközi médiában Svédországról és a svéd sportról. Ezeket határozottan tagadjuk

Kínos...