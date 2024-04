Amikor az óceánok kialakultak - több milliárd évvel ezelőtt - a levegő nagyobb része szén-dioxidból állt, és csak a kisebb része tartalmazott oxigént.

Az óceánok és a tengerek azért sósak, mert rengeteg időn keresztül savas eső hullott rájuk, a sav pedig kioldotta a kőzetekből a különböző anyagokat, amiből több milliárd tonna só állt össze, amelyek a mai napig is megtalálhatóak ezekben a vizekben.

A tengerek a folyókból kapják a vizet, de a párolgás miatt veszítenek belőle: magyarul a víz távozik, de a só ott marad. Mivel manapság már kevés só érkezik a folyókból, a tengervíz sótartalma tulajdonképpen állandó, 3,5 százalék - írja a Tények cikke, amely arra is választ adott, miért nem sós a folyók vize.

A folyók átmenetileg tárolják csak a vizet, ezért nem sósak. Bár azt is hozzátették, tulajdonképpen az édesvíz is sós, csak olyan elhanyagolható a sótartalma, hogy nem is érezzük.

