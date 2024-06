Különös falfestményre bukkant Dublin városában a Magyar Nemzet munkatársa, aki a magyar fociválogatott keddi, Írország elleni meccsére utazott ki. A stadionhoz közel Diego Maradona arcmására bukkant rá egy garázson, és hamar kiderült, hogy a műnek magyar vonatkozása is van.

A festmény 2020-ban, az argentin világbajnok legenda halála után készült el, egy Dublinban élő magyar édesanya alkotása. Anita ugyanis így szerette volna motiválni a kisfiát, hogy focizzon a koronavírus alatt is.

A műnek csodájára járnak a futball szerelmesei

Forrás: Anita Murphy

A férjem focizott, és őt követve az idősebb fiunk, Johnny Figo is szenvedélyesen szereti a futballt, hat évig játszott a St. Joseph FC-ben, ahol az argentin Fabian Costello is az edzője volt

– kezdett bele a festmény történetébe Anita Murphy.

"Costello Rosarióból származik, a híres Newell's Old Boysban futballozott, ahol a karrierje vége felé Maradona is játszott rövid ideig, így személyesen is találkoztak. Általa Johnny is alaposan megismerhette Maradona legendáját."

A karantén alatt Írországban nem lehetett edzéseket tartani, a család emiatt döntött úgy, hogy az argentin legenda képe kerüljön a házuk bejárati ajtajával szemben lévő garázs oldalfalára. Ezzel is ösztönözni akarták a kis Johnnyt, akinek hiányzott a játék - írja a Ripost.

Mivel edzésekre nem lehetett járni, úgy gondoltuk, hogy Maradona képe inspirálná Johnnyt, és szívesen labdázna ebben a környezetben. Szerencsére nem tévedtünk, sokat gyakorol itt

– magyarázta Anita.