Madonna fia, David Banda elköltözött otthonról, ezért kénytelen volt megtapasztalni, milyen az, amikor nem áll mögötte egy szupersztár anyuka, hanem egyedül kell megállni a helyét a nagyvilágban.

A 18 éves Davidot még kisfiú korában fogadta örökbe az énekesnő és akkori férje, Guy Ritchie. A fiatal zenész jelenleg a barátnőjével él New York-ban, és gitárórákat ad 200 dollárért, mégsem jön ki a pénzéből.

Davidet egyáltalán nem zavarja, hogy így él. Szerinte nagyon jó megtapasztalni azt, amikor este kilenckor megéhezik, és rájön, hogy nincs elég pénze ennivalóra, a kukában keres magának ételt. Mindezek ellenére úgy véli, jó mulatság fiatalnak lenni.

Nagyon úgy tűnik, hogy Madonna nem nevelt elkényeztetett fiút belőle. Sőt, a világsztár egyáltalán nem aggódik gyermeke jövője miatt, inkább csak kíváncsian figyeli, vajon mi is lesz ebből az egészből.

Az énekesnő szerint David hasonlít a legjobban rá, még akkor is, ha nem az édesgyermeke. Ha ez a fiú valamit a fejébe vesz, azt meg is csinálja, éppen úgy, ahogyan a nevelőanyja - írja a The Sun nyomán cikkében a Mindmegette.

A 65 éves Madonnának egyébként két biológiai gyermeke van, a 27 éves Lourdes és a 23 éves Rocco, valamint négy örökbefogadott: a 18 éves David, a 18 éves Mercy és a 11 éves ikrek, Stella és Esther.