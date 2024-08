Az ismert brazil médium azt állítja, hogy több jóslata is valóra válik a Microsoft káoszt okozó és a társadalmat leállásra késztető üzemzavarának fényében. Athos Salomé, aki az 1500-as években élt francia asztrológusról nevezte el magát, azt mondja, hogy előre megjósolta a koronavírus-járványt. A jós azt is állítja, hogy Elon Musk Twitter-vásárlását, Erzsébet királynő halálát és a labdarúgó Eb eredményét is előre tudta.

A brazil látnok legutóbb azzal állt elő, hogy több más közelmúltbeli esemény mellett, az idei párizsi olimpia rendszerei elleni kibertámadást is megjósolta.

Salomé azt mondja, korábban már rámutatott: az olyan események, mint az olimpia, ideális támadási célpontok lennének, amennyiben a cél, hogy zavart okozzanak a fennálló rendben.

Bizonyítja a hipotézisemet, hogy a francia hatóságok gyorsan cselekedtek, és fokozták a kiberbiztonsági intézkedéseket. Ez újabb jele annak, hogy jelentős globális események alkalmával megfelelő és hatékony intézkedésekre van szükség a kibertér védelmére

— hangsúlyozta a jövendőmondó.