Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatáról egy ideje már sokan pletykálták, hogy valószínűleg hullámvölgybe került, végül úgy néz ki, igazuk lett a károgóknak.

Annyi biztosnak tűnik, hogy Jennifer Lopezzel ellentétben Ben Affleck nem szerette annyira a reflektorfényt, és sokszor kellemetlenül érezte magát, ha fotósok előtt kellett megjelenniük.

Most kiderült, már Lopez első házassága is problémás volt. Megszólalt ugyanis Jennifer Lopez első férje, Ojani Noa is − írja a Bors a Unilad cikke alapján.

„Voltak nézeteltéréseink a kocsiban, majd 20 perccel később le kellett ülnünk, és úgy kellett tennünk, mintha minden rendben lenne”

− mondta Jennifer Lopez első férje a színésznőről, akivel kevesebb mint egy évig voltak házasok. Noa azt is elárulta, Lopez karrierje akkor kezdett felfelé ívelni, és sok energiát fektetett a kapcsolatba. Mindezek ellenére nem neheztel volt feleségére.