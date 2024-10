Egy álmatlan éjszaka után már biztosan sokan érezték, hogy mennyire nehezen tudnak koncentrálni, a kevés pihenés pedig az egész napjukra hatással volt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nem megfelelő minőségű alvás ráadásul egészségügyi problémát is okozhat – írja a Bors.

Ha keveset alszunk, az a külsőnkön is nyomot hagyhat – ez ellen azonban szerencsére tehetünk, ha betartjuk egy alvásszakértő tippjeit a szépítő alváshoz.

Adeel Ul-Haq, a Bunk Beds alvásszakértője azt mondta, a kevés alvás értágulást és fokozott véráramlást okoz, ettől alakulnak ki a sötét karikák, a szemhéj is felpuffadhat. A bőr rugalmassága is csökkenhet, és ráncok is megjelenhetnek.