Elhunyt a Superman-filmek főgonosza
87 éves korában meghalt Terence Stamp, a Superman és a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai ikonikus színésze.
Terence Stamp 1938. július 22-én született London keleti részén, és már pályája kezdetén nagy figyelmet keltett. 1962-ben debütált a filmvásznon a Billy Budd című tengerészdráma főszerepében, amely rögtön egy Oscar-jelölést hozott számára – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
A hat évtizeden átívelő karrier során több kiemelkedő szerepet is magáénak tudhatott. 1965-ben John Fowles A gyűjtő című regényének filmváltozatában a magányos és zaklatott Freddie Clegget alakította, aki beteges szerelmi vágyától hajtva ejtette foglyul a fiatal Mirandát. Az alakításért Cannes-ban megkapta a legjobb férfiszínésznek járó díjat.
Meghalt Kathi BélaAz ikonikus erőemelő és testépítő 46 éves volt.
A nemzetközi hírnevet leginkább az 1978-as Superman, majd annak folytatása, a Superman II hozta el neki. A szakállas Zod tábornokként a Christopher Reeve által alakított Superman könyörtelen ellenfelét formálta meg, és ezzel maradandó nyomot hagyott a képregények alapján készített filmek történetében.
