Elhunyt a Superman-filmek főgonosza

Terence Stamp 1938. július 22-én született London keleti részén, és már pályája kezdetén nagy figyelmet keltett. 1962-ben debütált a filmvásznon a Billy Budd című tengerészdráma főszerepében, amely rögtön egy Oscar-jelölést hozott számára – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Superman II (1980) Képen: Christopher Reeve és Terence Stamp

Forrás: AFP

A hat évtizeden átívelő karrier során több kiemelkedő szerepet is magáénak tudhatott. 1965-ben John Fowles A gyűjtő című regényének filmváltozatában a magányos és zaklatott Freddie Clegget alakította, aki beteges szerelmi vágyától hajtva ejtette foglyul a fiatal Mirandát. Az alakításért Cannes-ban megkapta a legjobb férfiszínésznek járó díjat.