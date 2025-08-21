2 órája
A Szilícium-völgyi milliárdosok vagyonokat fizetnek a zseni utódért
A Szilícium-völgy elitje mindent megtesz azért, hogy rendkívül magas intelligenciájú gyermeke szülessen. Vannak, akik akár több százezer dollárt is hajlandók kifizetni embriók genetikai szűrésére és speciális párközvetítő szolgáltatásokra, hogy növeljék az esélyeiket. Az okosság olyan mértékben vált alapkövetelménnyé a térségben, hogy a legnevesebb óvodák már IQ-tesztet kérnek a felvételihez.
A Szilícium-völgyben akár 50 ezer dollárt is fizetnek olyan genetikai tesztszolgáltatásokért, amelyek azt ígérik, hogy az embriókat IQ-ra, azaz értelmi intelligenciára is szűrik. Elon Musk és hasonló gondolkodású társai arra biztatják a magas intelligenciájú embereket, hogy szaporodjanak, professzionális párközvetítők pedig olyan partnereket ígérnek a technológiai vezetőknek, akiktől zseni utódok születhetnek. Ez utóbbi szolgáltatás már 500 ezer dollárba is kerülhet – írja a Világgazdaság a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva.
A „genetikai optimalizálásnak” nevezett jelenség iránti rajongás a Szilícium-völgy mélyebb meggyőződéseit tükrözi az érdemről és a sikerről. „Azt hiszik, hogy okosak és sikeresek, és ott vannak, ahol lenniük kell, mert jó génjeik vannak” – mondta Sasha Gusev, a Harvard Orvosi Kar statisztikai genetikus kutatója. „Most pedig van egy eszközük, amelyről úgy gondolják, ugyanezt elérhetik a gyerekeiknél is.”
A Szilícium-völgyben a legjobb óvodák már IQ-tesztet kérnek. Ott magas az újítások iránti nyitottság, a szülők nem nyomasztják magukat erkölcsi dilemmákkal, ha arról van szó, hogy a születés előtt kiválasszák a legintelligensebbnek ígérkező gyereket.
