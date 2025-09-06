szeptember 6., szombat

Csillagászati áron kelt el Darth Vader fénykardja

Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének, Darth Vadernek a fénykardja Los Angelesben egy árverésen – ismertette pénteken a Prop Store Auction aukciósház.

Csillagászati áron kelt el Darth Vader fénykardja

Egy érdeklődő szemügyre veszi Darth Vader fénykardját Londonban, 2025. augusztus 6-án

Forrás: AFP

A Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmekből ismert, illetve azokban használt híres fénykard kikiáltási

 ára egymillió dollár (344 millió forint) volt.

The private screening of ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' in Istanbul
A híres fénykard dollármilliókért talált új gazdára (illusztráció)
Fotó: SALIH SEREF / Forrás: Anadolu via AFP

A végső eladási ár pedig azt jelenti, hogy 

Darth Vader fénykardja az eddig legdrágábban értékesített Star Wars-kellék.

A vevő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A fénykard évtizedekig egy magángyűjtemény részét képezte, s a filmforgatás miatt meglátszanak rajta a használat nyomai is. 

A kelléket egykor több részelemből rakták össze, ezek egyike például egy fényképezőgép vakujának tartóeleme volt.

A Star Wars-saga első filmje, a Csillagok háborúja 1977-ben került a mozikba, Carrie Fisher, Harrison Ford és Mark Hamill főszereplésével. Az 1980-as években következett A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér. Később további folytatások is készültek. A forgatókönyvíró, producer és rendező George Lucas alkotása a nézettségi adatok alapján a filmtörténet egyik legsikeresebb filmsorozata.

