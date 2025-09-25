1 órája
Matthew McConaughey édesapja a szenvedély hevében hunyt el
Matthew McConaughey egy interjúban őszintén mesélt arról, hogyan veszítette el édesapját. James McConaughey szívroham következtében hunyt el, miközben feleségével szeretkezett – a színész most részletesen felidézte a különleges és tragikus történetet.
Matthew McConaughey az elmúlt években több alkalommal is megosztott személyes részleteket a múltjából. Az Oscar-díjas színész legutóbb egy interjúban arról beszélt, hogyan veszítette el édesapját, James McConaugheyt – írja a life.hu.
A színész elmondása szerint az eset különleges és váratlan körülmények között történt:
édesapja szívrohamot kapott, a feleségével való együttlét közben. Bár a mentők hamar a helyszínre érkeztek, életét már nem tudták megmenteni.
Az Úriemberek sztárja arról is mesélt, hogy édesanyja miként reagált a tragikus pillanatokban, erről ITT olvashat bővebben.
