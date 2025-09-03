szeptember 3., szerda

Taylor Swift letarolta a Spotify-t

Augusztus 31-én, több mint egy hónappal új albumának megjelenése előtt Taylor Swift rekordot döntött: a The Life of a Showgirl lett a legtöbb előrendelést elért lemez a Spotify történetében – jelentette a Billboard.

MW
Taylor Swift amerikai énekes-dalszerző (balra) és barátja, az amerikai NFL-futball-játékos, Travis Kelce

Forrás: AFP

A korábbi rekordot szintén Taylor Swift tartotta a The Tortured Poets Department című albumával, amely 2024-ben ért el hasonló csúcsot – írja a Magyar Nemzet a Billboard nyomán.

A Spotify Countdown Page funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre mentsék az albumokat, így a megjelenés napján automatikusan elérhetők lesznek a hallgatók könyvtárában. Swift augusztus 12-én, párja, Travis Kelce podcastjában jelentette be új lemezét.

A The Life of a Showgirl október 3-án debütál, és az énekesnő tizenegyedik stúdióalbuma lesz.

Taylor Swift tavalyi albuma egyetlen nap alatt rekordot döntött a Spotify leggyakrabban lejátszott albumaként, 2024-ben pedig a platform legjobban streamelt előadójaként is kiemelkedett, összesen 26,6 milliárd streammel.

