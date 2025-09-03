Taylor Swift letarolta a Spotify-t

A korábbi rekordot szintén Taylor Swift tartotta a The Tortured Poets Department című albumával, amely 2024-ben ért el hasonló csúcsot – írja a Magyar Nemzet a Billboard nyomán.

A Spotify Countdown Page funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre mentsék az albumokat, így a megjelenés napján automatikusan elérhetők lesznek a hallgatók könyvtárában. Swift augusztus 12-én, párja, Travis Kelce podcastjában jelentette be új lemezét.

A The Life of a Showgirl október 3-án debütál, és az énekesnő tizenegyedik stúdióalbuma lesz.