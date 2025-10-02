1 órája
Elon Musk lett az első ember, akinek vagyona elérte az 500 milliárd dollárt
Elon Musk lett az első ember a világon, akinek vagyona elérte az 500 milliárd dollárt – közölte a Forbes.
Elon Musk üzletember
Forrás: AFP
Fotó: Kevin Lamarque
A Forbes valós idejű milliárdosokat követő adatai szerint a Tesla és a SpaceX vezetőjének, az X közösségi hálózat és az emberi agyba beültethető eszközök kísérleteivel foglalkozó Neuralink vállalat tulajdonosának vagyona szerda este érte el az 500 milliárd dollárt.
Csütörtökön röviddel fél tíz előtt a vagyon 499,1 milliárd dollárra apadt. Elon Musk decemberben lett az első ember, akinek a vagyona elérte a 400 milliárd dollárt.
Csütörtök délelőtt a leggazdagabbak Forbes-listáján a második helyen Larry Ellison, az Oracle elnöke állt 350,7 milliárd dollárral, a harmadik Mark Zuckerberg, a Meta Corporation társalapítója 245,8 milliárd dollárral, negyedik Jeff Bezos, az Amazon alapítója 233,5 milliárd dollárral és az ötödik Larry Page, a Google társalapítója 203,7 milliárd dollárral.
