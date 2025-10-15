51 perce
Ilyen lenne 2025 új férfiideálja?
Az új férfiideál a feminista irodalommal, érzékeny lélekkel és laza, bő szárú nadrágokkal hódít. A performatív férfi jelenségét a közösségi média teremtette meg: ők azok a férfiak, akik öltözködésükkel, beszédmódjukkal és hobbijaikkal próbálnak imponálni a nőknek.
Térd alá érő, bő rövidnadrág, fehér hosszúszárú zokni, vászontáska, macha latte és egy feminista könyv – mindez elég 2025 új férfiideáljának, a „performatív férfi” megteremtéséhez. A jelenséget a közösségi média hozta létre, és TikTokon nőtte ki magát annyira, hogy mára egész mozgalom épül rá.
A performatív férfi nem az őserőt vagy macsóságot hangsúlyozza, hanem a feminint: az érzékenységet, a művészet iránti érdeklődést és a feminizmust. Korábbi elődje, a softboy, romantikus, olykor nyomulós figura volt; a performatív férfi ezzel szemben tudatosan megtervezett szerepet játszik – írja a life.hu.
Ezek a férfiak eljátsszák, hogy tényleg érdekli őket a női lélek és csak azért képesek Lana Del Rey-t hallgatni, hogy annak dalszövegét a randin megvitathassák a lányokkal. Nagyon figyelnek megjelenésükre, makulátlanul esztétikusak, a szettjük tökéletesen passzol, ahogy minden kiegészítő is. A baj nem is ezzel van, hiszen mind ismerjük az „alter fiú" és a „bölcsész lány" kategóriákat.
A probléma a megjátszással van, azaz a performansz résszel és a színjáték céljával.
