1 órája
Meghalt Diane Keaton
Az okokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Forrás: AFP
Fotó: Patrick T. Fallon
A színésznő 79 éves korában hunyt el, írja a People. Az okokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni, hogy a színésznő Kaliforniában hunyt el. Családja közleményben kérte a sajtót és a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat, és ne zaklassák őket ebben az időszakban.
Diane Keaton a hetvenes években vált világszerte ismertté, miután Francis Ford Coppola Keresztapa-trilógiájában eljátszotta Kay Adams szerepét, Michael Corleone (Al Pacino) feleségét. Ezt követően Woody Allennel dolgozott együtt több alkalommal, köztük az Annie Hall (1977) című filmben, amelyért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. A film máig a romantikus vígjátékok egyik alapművének számít.
Pályafutása során Keaton számos emlékezetes szerepet alakított, többek között a Manhattan, a Marvin szobája, valamint a Minden végzet nehéz című filmekben.
Bulvár-celeb
