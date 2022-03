Több mint százezer spanyol gazda tüntetett a hétvégén Madridban a kormány beavatkozását követelve az elszálló energia- és alapanyagárak miatt. A demonstrálók traktorokkal és lovakkal vonultak fel a spanyol fővárosban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a spanyol vidék elnéptelenedik, a mezőgazdaság pedig összeomlik, ha a kormány nem kezeli az árválságot. A kigazdálkodhatatlanul magasra emelkedő önköltség miatt egyes ágazatokban a vállalkozások egy része már leállította a termelést.

A spanyol gazdák egyre kilátástalanabb helyzete nem egyedülálló Európában. Az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a takarmányok legfőbb alapanyagát jelentő gabonafélék világpiaci ára.

Ezt tovább súlyosbította az energiaárak több mint fél éve tartó gyors emelkedése, amely már minden ágazatban érezteti hatását.

Ezzel szemben a felvásárlási árak alig emelkedtek vagy stagnáltak. Az ellátási láncok a Covid-válság óta akadoznak, a magas infláció pedig nem kedvez a keresletnek sem - írja a Magyar Nemzet.

A világpiaci folyamatok okozta nehézségek mellett újabb sokkot okozott az orosz–ukrán háború kitörése. A két ország meghatározó a világ élelmiszer-ellátása szempontjából, mivel a gabonafélék egyharmadát és az olajos magvak felét állítják elő. Ukrajnában a harcok miatt – becslések szerint – az ország durván felén nem végezhetők el a tavaszi vetési munkálatok. A harcokkal egyelőre nem érintett országrészekben is nehézséget jelent a logisztika összeomlása, az üzemanyag- és vetőmaghiány, valamint a mezőgazdaságban dolgozó munkaerő besorozása.

Az Európába irányuló ukrán alapanyagexport néhány tételt leszámítva nem jelentős, a későbbiekben a belső erőforrásokból pótolható. Az EU élelmiszer-nagyhatalom, vagyis az orosz–ukrán konfliktus miatt leálló behozatal nem okoz élelmiszerhiányt.

A háborús helyzet ennek ellenére komolyan veszélyezteti az élelmezésbiztonságot, a spanyol példából kiindulva a világpiaci árak további emelkedése miatt. Az Oroszország ellen elrendelt szankciók és a feszültség miatt nincs kilátás az energiaárak normalizálódására, míg az ukrán állapotok miatt a gabonafélék és olajos magvak világpiaci ára is elszabadult. A gazdák kifogytak a tartalékaikból. Ha tönkremennek Európa termelői, akkor már valós veszély lehet az élelmiszerhiány, ezért uniós szinten is beavatkozásra van szükség.

Az élelmiszerválság elkerülése érdekében olyan javaslat készül, amely megerősíti az élelmezésbiztonságot a kontinensen. A tagállamok többsége, valamint az Európai Parlament jobboldali frakciói a helyzet kezelése érdekében azt javasolják, Brüsszel átmenetileg függessze fel az új Közös agrárpolitikához kapcsolódó Farm to fork (Termőföldtől az asztalig) és Biodiverzitás stratégiáinak szigorú, 2030-ig szóló célkitűzéseit.

Nagy István agrárminiszter az uniós agrárminiszterek tanácsának tegnapi ülését követően arról beszélt, meghatározó tanulmányok szerint a stratégiák végrehajtása, vagyis a termőterület csökkentése, a növényvédőszer- és műtrágyahasználat korlátozása 10-15 százalékkal csökkentené a mezőgazdaság kibocsátását. Ezt pedig ebben a helyzetben nem engedheti meg magának Európa.

A magyar agrárminiszter véleményét osztják az olyan meghatározó tagállamok is, mint Franciaország. Emmanuel Macron a közelmúltban világossá tette, ha újra megválasztják államfőnek, komoly lépéseket tesz országa szuverenitásának megerősítéséért.

A brüsszeli zöldstratégiákkal kapcsolatban pedig arra mutatott rá, Franciaország a termelékenységet helyezi előtérbe a fenntarthatósággal szemben.

Az Európai Parlament zöld- és baloldali frakciói, valamint a politikai pártokhoz közeli radikális környezetvédők hallani sem akarnak az ambiciózus zöldcélok feladásáról. A következő időszakban ezért komoly vita bontakozhat ki a válság hosszabb távú kezeléséről, míg a zöldcélok felfüggesztését szorgalmazók szerint ezeket akkor érdemes újra napirendre venni, ha a fegyveres konfliktus lezárult.

Válságcsomagról döntött Brüsszel. Az Európai Bizottság végre meghallotta a tagállamok kérését és uniós válságkezelési intézkedésekre tett javaslatot. Ennek keretében rendkívüli, 500 millió euró összegű pénzügyi támogatást kaphatnak a legnagyobb bajban lévő ágazatok. A Mezőgazdasági és Halászati Tanács hétfői ülésén az Európai Bizottság több elemből álló uniós válságkezelési csomagot jelentett be a megnövekedett input költségek és az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági ágazatok támogatására. Emellett ideiglenesen enyhülnek a meglévő zöldítési szabályok is – mondta Nagy István agrárminiszter. Kiemelte: ez az intézkedés a termelés növekedését eredményezi majd, ami nagyban hozzájárulhat a háború miatti élelmezésbiztonsági kockázatok csökkentéséhez. A csomagot várhatóan szerdán mutatja be a bizottság.